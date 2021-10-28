16:54 28.10.2021 (обновлено: 17:06 28.10.2021)
Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане
Захарова: в Судане около 300 российских граждан, посольство находится с ними на связи
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Судане находятся около 300 российских граждан, посольство поддерживает связь с ними на фоне событий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“У нас, естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации. Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может потому, что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют. Это нормальная практика, или я бы так сказала - это современная практика, в ней есть свои плюсы и минусы, но это так. У нас статистика есть. Речь идет о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе трехсот”, - сказала она на брифинге.
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Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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