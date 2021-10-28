https://ria.ru/20211028/sudan-1756713483.html

Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане

Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане - РИА Новости, 28.10.2021

Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане

В Судане находятся около 300 российских граждан, посольство поддерживает связь с ними на фоне событий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:54

2021-10-28T16:54

2021-10-28T17:06

судан

россия

в мире

омар аль-башир

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Судане находятся около 300 российских граждан, посольство поддерживает связь с ними на фоне событий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“У нас, естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации. Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может потому, что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют. Это нормальная практика, или я бы так сказала - это современная практика, в ней есть свои плюсы и минусы, но это так. У нас статистика есть. Речь идет о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе трехсот”, - сказала она на брифинге.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211026/sudan-1756229891.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756120370.html

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судан, россия, в мире, омар аль-башир, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане