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https://ria.ru/20211028/sudan-1756713483.html
Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане
Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане - РИА Новости, 28.10.2021
Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане
В Судане находятся около 300 российских граждан, посольство поддерживает связь с ними на фоне событий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:54
2021-10-28T17:06
судан
россия
в мире
омар аль-башир
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Судане находятся около 300 российских граждан, посольство поддерживает связь с ними на фоне событий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“У нас, естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации. Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может потому, что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют. Это нормальная практика, или я бы так сказала - это современная практика, в ней есть свои плюсы и минусы, но это так. У нас статистика есть. Речь идет о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе трехсот”, - сказала она на брифинге.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211026/sudan-1756229891.html
https://ria.ru/20211025/sudan-1756120370.html
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судан, россия, в мире, омар аль-башир, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
16:54 28.10.2021 (обновлено: 17:06 28.10.2021)
 
Захарова назвала число россиян, находящихся в Судане

Захарова: в Судане около 300 российских граждан, посольство находится с ними на связи

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Судане находятся около 300 российских граждан, посольство поддерживает связь с ними на фоне событий в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“У нас, естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации. Такой точной статистики, цифра в цифру, быть не может потому, что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют. Это нормальная практика, или я бы так сказала - это современная практика, в ней есть свои плюсы и минусы, но это так. У нас статистика есть. Речь идет о нескольких сотнях российских граждан, примерно в районе трехсот”, - сказала она на брифинге.
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 01:46
Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Протесты в Хартуме - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 13:21
Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство
 
СуданРоссияВ миреОмар аль-БаширМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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