https://ria.ru/20211028/sud-1756682614.html

На Алтае будут судить многодетную мать, приковывавшую сына цепью

На Алтае будут судить многодетную мать, приковывавшую сына цепью - РИА Новости, 28.10.2021

На Алтае будут судить многодетную мать, приковывавшую сына цепью

Многодетная мать в Алтайском крае, которая била сына и привязывала его веревкой и цепью, чтобы тот не сбежал, предстанет перед судом, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:36

2021-10-28T14:36

2021-10-28T14:36

происшествия

алтайский край

бийский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Многодетная мать в Алтайском крае, которая била сына и привязывала его веревкой и цепью, чтобы тот не сбежал, предстанет перед судом, сообщает СУСК по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Бийского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года обвиняемая, на воспитании которой находятся пятеро несовершеннолетних детей, систематически истязала своего сына 2011 года рождения."За плохое поведение она причиняла ему физические и психические страдания. Кроме того, чтобы мальчик не смог убежать из дома, она привязывала его ногу веревкой, а также металлической цепочкой к мебели и оставляла на срок от 2 до 8 часов в комнате одного", - рассказали в следственном управлении.Ранее женщину лишали родительских прав в отношении дочери и потерпевшего сына, однако в 2018 году она была в них восстановлена по решению суда. Кроме того, ее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности."В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала, объясняя свои неприязненные отношения к ребенку его непослушанием. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

https://ria.ru/20210929/arest-1752324211.html

https://ria.ru/20210906/sud-1748920310.html

алтайский край

бийский район

россия

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происшествия, алтайский край, бийский район, следственный комитет россии (ск рф), россия