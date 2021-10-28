https://ria.ru/20211028/successio-1756454212.html

Сериал HBO "Наследники" продлили на четвертый сезон

Сериал HBO "Наследники" продлили на четвертый сезон - РИА Новости, 28.10.2021

Сериал HBO "Наследники" продлили на четвертый сезон

HBO продлил свой сатирический сериал "Наследники" на четвертый сезон всего через несколько дней после премьеры третьего, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:05

2021-10-28T02:05

2021-10-28T02:05

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. HBO продлил свой сатирический сериал "Наследники" на четвертый сезон всего через несколько дней после премьеры третьего, сообщает Deadline. В издании отмечают, что в этом сообщении нет ничего удивительного. Первую серию посмотрели более 1,4 миллиона зрителей, как по телевидению, так и на HBO Max. Пока это лучший результат среди оригинальных сериалов телесети с момента запуска стримингового сервиса весной 2020 года. Вместе с новостью о продлении "Наследников" в официальном Twitter-аккаунте шоу разместили тизер четвертого сезона. Короткий ролик стилизован под старое семейное видео.Премьера сериала состоялась на HBO в 2018 году. Через год вышел второй сезон. В дальнейшем работа над шоу, созданным Джесси Армстронгом, была приостановлена на два года из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, это не помешало "Наследникам" попадать на обложки газет и журналов, получить 8,7 баллов на IMDb (при десяти возможных), а также завоевать в прошлом году семь премий "Эмми", включая награду за "Лучший драматический сериал". В шоу рассказывают о детях влиятельного, но стареющего медиамагната Логана Роя. Они стремятся завоевать власть в огромной международной компании Waystar Royco. Ради этого герои готовы идти на все: плести интриги и подставлять друг друга, несмотря на родственные связи. Главные роли в "Наследниках" исполнили Брайан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Алан Рак, Николас Браун, Александр Скарскард и другие.Дата выхода четвертого сезон пока не объявлена.

https://ria.ru/20210905/serial-1748590086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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