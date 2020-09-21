Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200921/emmy-1577527928.html
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
Сериал "Наследники" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", 72-я церемония вручения награды прошла в прямом эфире... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:08
2020-09-21T07:59
культура
культура
новости культуры
эмми
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577528711_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_07752c7cd86fd053166b26db0358256d.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Сериал "Наследники" получил награду телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", 72-я церемония вручения награды прошла в прямом эфире телеканала ABC.В этом году на "<a href="https://ria.ru/event_Premija_International_Emmy_Awards" target="_blank">Эмми</a>" в категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела".Ранее стало известно, что "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал" получил сериал "Шиттс Крик".Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577528711_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_44f3b34a77c429415ff2afd2f57e43d8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, новости культуры, эмми, вашингтон (город), сша

"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"

07:08 21.09.2020 (обновлено: 07:59 21.09.2020)
537
© AFP 2020 / -Джимми Киммел, ведущий премии "Эмми"-2020
Джимми Киммел, ведущий премии Эмми-2020 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AFP 2020 / -
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Сериал "Наследники" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", 72-я церемония вручения награды прошла в прямом эфире телеканала ABC.
В этом году на "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела".
Ранее стало известно, что "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал" получил сериал "Шиттс Крик".
Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:47Культура
"Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях
000000
Обсудить0
КультураКультураНовости культурыЭммиВашингтон (город)США
Рекомендуем
Алексей Навальный
Кофейня в Томске, где Навальный пил чай, работает в обычном режиме
Онлайн-эфир премии Эмми
Кэтрин О'Хара и Юджин Леви получили "Эмми" за главные роли в "Шиттс Крик"
Джереми Стронг на премии Эмми-2020
Джереми Стронг и Зендая получили "Эмми" за лучшие драматические роли
Сотрудник полиции
Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина
Полицейский в Индии
Число погибших при обрушении дома в Индии выросло до десяти
Джо Байден на съезде Демократической партии
Байден оговорился и предсказал 200 миллионов смертей от COVID-19 в США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН
Болезнь Альцгеймера
Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В Кузбассе автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Американский эксперт объяснил, почему США не могут разбомбить Калининград
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке
Директор школы на Сахалине, где учился "маленький террорист", уволился
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пьяного дебошира задержали на борту самолета в Хабаровске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
10:03Правительство доложит о доплатах медикам, борющимся с коронавирусом
09:59Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
09:59Литва, Польша и Румыния призвали подготовить пакет поддержки Белоруссии
Лента новостейМолния