https://ria.ru/20200921/emmy-1577527928.html
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
Сериал "Наследники" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", 72-я церемония вручения награды прошла в прямом эфире... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:08
2020-09-21T07:08
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Сериал "Наследники" получил награду телеакадемии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", 72-я церемония вручения награды прошла в прямом эфире телеканала ABC.В этом году на "<a href="https://ria.ru/event_Premija_International_Emmy_Awards" target="_blank">Эмми</a>" в категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела".Ранее стало известно, что "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал" получил сериал "Шиттс Крик".Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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