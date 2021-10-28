https://ria.ru/20211028/subsidii-1756696545.html

На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам

На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам - РИА Новости, 28.10.2021

На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам

Власти Ставрополья начали выплату субсидий животноводческим хозяйствам на приобретение племенного молодняка, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:49

2021-10-28T15:49

2021-10-28T15:49

ставропольский край

экономика

ставропольский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СТАВРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ставрополья начали выплату субсидий животноводческим хозяйствам на приобретение племенного молодняка, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.Компенсацию на возмещение части затрат получат 11 сельхозтоваропроизводителей из Кочубеевского, Левокумского, Красногвардейского и других округов на общую сумму 244,6 миллиона рублей, которые в текущем году приобрели молодняк крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на предприятиях со статусом племенной организации."С помощью этой субсидии мы рассчитываем нарастить племенное поголовье животных в хозяйства края и улучшить его генетический потенциал. Ежегодно благодаря этой компенсации затраты возмещаются 10-20 сельхозтоваропроизводителям. Так, в прошлом году мы просубсидировали приобретение 2,6 тысячи голов племенного молодняка в сумме 222,7 миллиона рублей; в текущем году - 3,3 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности в сумме 244,6 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах выплата этой субсидии ставропольским аграриям сохранится", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.За последние три года в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" сельхозтоваропроизводителям региона компенсировали 475,7 миллиона рублей на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности.

https://ria.ru/20211013/granty-1754374196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ставропольский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)