На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам
© Фото предоставлено пресс-службой МинсельхозаКоровы
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза
СТАВРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ставрополья начали выплату субсидий животноводческим хозяйствам на приобретение племенного молодняка, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
Компенсацию на возмещение части затрат получат 11 сельхозтоваропроизводителей из Кочубеевского, Левокумского, Красногвардейского и других округов на общую сумму 244,6 миллиона рублей, которые в текущем году приобрели молодняк крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на предприятиях со статусом племенной организации.
"С помощью этой субсидии мы рассчитываем нарастить племенное поголовье животных в хозяйства края и улучшить его генетический потенциал. Ежегодно благодаря этой компенсации затраты возмещаются 10-20 сельхозтоваропроизводителям. Так, в прошлом году мы просубсидировали приобретение 2,6 тысячи голов племенного молодняка в сумме 222,7 миллиона рублей; в текущем году - 3,3 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности в сумме 244,6 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах выплата этой субсидии ставропольским аграриям сохранится", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.
За последние три года в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" сельхозтоваропроизводителям региона компенсировали 475,7 миллиона рублей на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности.
Компенсацию на возмещение части затрат получат 11 сельхозтоваропроизводителей из Кочубеевского, Левокумского, Красногвардейского и других округов на общую сумму 244,6 миллиона рублей, которые в текущем году приобрели молодняк крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на предприятиях со статусом племенной организации.
"С помощью этой субсидии мы рассчитываем нарастить племенное поголовье животных в хозяйства края и улучшить его генетический потенциал. Ежегодно благодаря этой компенсации затраты возмещаются 10-20 сельхозтоваропроизводителям. Так, в прошлом году мы просубсидировали приобретение 2,6 тысячи голов племенного молодняка в сумме 222,7 миллиона рублей; в текущем году - 3,3 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности в сумме 244,6 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах выплата этой субсидии ставропольским аграриям сохранится", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.
За последние три года в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" сельхозтоваропроизводителям региона компенсировали 475,7 миллиона рублей на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности.