Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20211028/subsidii-1756696545.html
На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам
На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам - РИА Новости, 28.10.2021
На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам
Власти Ставрополья начали выплату субсидий животноводческим хозяйствам на приобретение племенного молодняка, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:49
2021-10-28T15:49
ставропольский край
экономика
ставропольский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756697462_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_fe42c79c7835bbef348d298594122c8a.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ставрополья начали выплату субсидий животноводческим хозяйствам на приобретение племенного молодняка, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.Компенсацию на возмещение части затрат получат 11 сельхозтоваропроизводителей из Кочубеевского, Левокумского, Красногвардейского и других округов на общую сумму 244,6 миллиона рублей, которые в текущем году приобрели молодняк крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на предприятиях со статусом племенной организации."С помощью этой субсидии мы рассчитываем нарастить племенное поголовье животных в хозяйства края и улучшить его генетический потенциал. Ежегодно благодаря этой компенсации затраты возмещаются 10-20 сельхозтоваропроизводителям. Так, в прошлом году мы просубсидировали приобретение 2,6 тысячи голов племенного молодняка в сумме 222,7 миллиона рублей; в текущем году - 3,3 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности в сумме 244,6 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах выплата этой субсидии ставропольским аграриям сохранится", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.За последние три года в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" сельхозтоваропроизводителям региона компенсировали 475,7 миллиона рублей на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности.
https://ria.ru/20211013/granty-1754374196.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756697462_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_038083b8bab42c156cfafb14c2515c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ставропольский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
15:49 28.10.2021
 

На Ставрополье началась выплата субсидий животноводам

© Фото предоставлено пресс-службой МинсельхозаКоровы
Коровы
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ставрополья начали выплату субсидий животноводческим хозяйствам на приобретение племенного молодняка, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Компенсацию на возмещение части затрат получат 11 сельхозтоваропроизводителей из Кочубеевского, Левокумского, Красногвардейского и других округов на общую сумму 244,6 миллиона рублей, которые в текущем году приобрели молодняк крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на предприятиях со статусом племенной организации.

"С помощью этой субсидии мы рассчитываем нарастить племенное поголовье животных в хозяйства края и улучшить его генетический потенциал. Ежегодно благодаря этой компенсации затраты возмещаются 10-20 сельхозтоваропроизводителям. Так, в прошлом году мы просубсидировали приобретение 2,6 тысячи голов племенного молодняка в сумме 222,7 миллиона рублей; в текущем году - 3,3 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности в сумме 244,6 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах выплата этой субсидии ставропольским аграриям сохранится", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.

За последние три года в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" сельхозтоваропроизводителям региона компенсировали 475,7 миллиона рублей на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 14:20Ставропольский край
Фермеры Ставрополья получили гранты по программе "Агростартап"
 
Ставропольский крайЭкономикаСтавропольский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации