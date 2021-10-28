Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/student-1756651920.html
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой - РИА Новости, 28.10.2021
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой
В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:37
2021-10-28T12:37
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596000638_0:119:3192:1915_1920x0_80_0_0_357f211b0974c5c03a2390149496ba45.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил росгвардейца ногой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан Калиткин Антон Вячеславович, 2001 года рождения. По предварительным данным, является студентом МАДИ, проживает в общежитии, приехал из Астрахани. Подозревается в преступлении по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, отметил источник, Калиткин, участвуя 23 января в массовой несогласованной акции, ударил ногой бойца Росгвардии по руке. Это произошло на проезжей части на Страстном бульваре.Силовик серьезно не пострадал, заявил источник, но сам факт нападения квалифицирован по Уголовному кодексу. В данный момент юноша под подпиской о невыезде, ему грозит максимально до пяти лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, прежде всего о нападениях на силовиков при исполнении, большинство приговоров уже вынесены.
https://ria.ru/20211021/prigovor-1755597777.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596000638_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_12dec973f37c0751c9fcadb770a433df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:37 28.10.2021
 
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой

Источник: в Москве задержали студента из-за удара силовика ногой на акции в январе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил росгвардейца ногой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержан Калиткин Антон Вячеславович, 2001 года рождения. По предварительным данным, является студентом МАДИ, проживает в общежитии, приехал из Астрахани. Подозревается в преступлении по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, отметил источник, Калиткин, участвуя 23 января в массовой несогласованной акции, ударил ногой бойца Росгвардии по руке. Это произошло на проезжей части на Страстном бульваре.
Силовик серьезно не пострадал, заявил источник, но сам факт нападения квалифицирован по Уголовному кодексу. В данный момент юноша под подпиской о невыезде, ему грозит максимально до пяти лет лишения свободы.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, прежде всего о нападениях на силовиков при исполнении, большинство приговоров уже вынесены.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:17
Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации