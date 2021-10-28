https://ria.ru/20211028/student-1756651920.html
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой - РИА Новости, 28.10.2021
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой
В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:37
2021-10-28T12:37
2021-10-28T12:37
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил росгвардейца ногой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан Калиткин Антон Вячеславович, 2001 года рождения. По предварительным данным, является студентом МАДИ, проживает в общежитии, приехал из Астрахани. Подозревается в преступлении по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, отметил источник, Калиткин, участвуя 23 января в массовой несогласованной акции, ударил ногой бойца Росгвардии по руке. Это произошло на проезжей части на Страстном бульваре.Силовик серьезно не пострадал, заявил источник, но сам факт нападения квалифицирован по Уголовному кодексу. В данный момент юноша под подпиской о невыезде, ему грозит максимально до пяти лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, прежде всего о нападениях на силовиков при исполнении, большинство приговоров уже вынесены.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой
Источник: в Москве задержали студента из-за удара силовика ногой на акции в январе