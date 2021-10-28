https://ria.ru/20211028/student-1756651920.html

Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой

Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой - РИА Новости, 28.10.2021

Источник: в Москве задержали студента, ударившего силовика на акции зимой

В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:37

2021-10-28T12:37

2021-10-28T12:37

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596000638_0:119:3192:1915_1920x0_80_0_0_357f211b0974c5c03a2390149496ba45.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве спустя девять месяцев после январских несогласованных митингов задержали молодого человека по подозрению в том, что во время одной из акций он ударил росгвардейца ногой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Задержан Калиткин Антон Вячеславович, 2001 года рождения. По предварительным данным, является студентом МАДИ, проживает в общежитии, приехал из Астрахани. Подозревается в преступлении по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, отметил источник, Калиткин, участвуя 23 января в массовой несогласованной акции, ударил ногой бойца Росгвардии по руке. Это произошло на проезжей части на Страстном бульваре.Силовик серьезно не пострадал, заявил источник, но сам факт нападения квалифицирован по Уголовному кодексу. В данный момент юноша под подпиской о невыезде, ему грозит максимально до пяти лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, прежде всего о нападениях на силовиков при исполнении, большинство приговоров уже вынесены.

https://ria.ru/20211021/prigovor-1755597777.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия