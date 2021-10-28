https://ria.ru/20211028/stolknovenie-1756628481.html
В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2021
В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Двенадцать человек пострадали в четверг при столкновении двух трамваев на Бухарестской улице Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:48
2021-10-28T10:48
2021-10-28T11:43
санкт-петербург
происшествия
трамвай
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в четверг при столкновении двух трамваев на Бухарестской улице Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло попутное столкновение двух трамваев, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавших при столкновении трамваев в Санкт-Петербурге оценивается как средней тяжести. В настоящее время трамвайное движение на участке отведено.
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санкт-петербург, происшествия, трамвай
10:48 28.10.2021 (обновлено: 11:43 28.10.2021)
В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
В Петербурге при столкновении двух трамваев пострадали 12 человек