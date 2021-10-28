https://ria.ru/20211028/stolknovenie-1756628481.html

В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.10.2021

В Петербурге столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Двенадцать человек пострадали в четверг при столкновении двух трамваев на Бухарестской улице Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:48

2021-10-28T10:48

2021-10-28T11:43

санкт-петербург

происшествия

трамвай

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в четверг при столкновении двух трамваев на Бухарестской улице Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло попутное столкновение двух трамваев, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавших при столкновении трамваев в Санкт-Петербурге оценивается как средней тяжести. В настоящее время трамвайное движение на участке отведено.

https://ria.ru/20211005/tramvay-1753108675.html

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, трамвай