https://ria.ru/20211028/stavka-1756722744.html
Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до 7,75 процента
Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до 7,75 процента - РИА Новости, 28.10.2021
Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до 7,75 процента
Сбербанк ждет ключевую ставку Банка России на конец 2021 года на уровне 7,75% годовых, сообщается в презентации кредитной организации. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:30
2021-10-28T17:30
2021-10-28T17:31
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сбербанк ждет ключевую ставку Банка России на конец 2021 года на уровне 7,75% годовых, сообщается в презентации кредитной организации.ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина намекнула на готовность к ястребиным шагам и в декабре, допустив повышение ставки на величину вплоть до 1 процентного пункта.Это было шестое подряд повышение ставки Банком России, реагирующим на разгон инфляции в стране. По данным Минэкономразвития, по состоянию на 25 октября годовая инфляция ускорилась до 7,97%. Прогноз ЦБ на конец года составляет 7,4-7,9%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, эльвира набиуллина, россия
17:30 28.10.2021 (обновлено: 17:31 28.10.2021)
Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до 7,75 процента
Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до 7,75 процента к концу года