https://ria.ru/20211028/starost-1756639251.html

ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?

ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет? - РИА Новости, 28.10.2021

ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?

Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?

2021-10-28T12:00

2021-10-28T12:00

2021-10-28T12:00

яснопонятно

старость

долголетие

подкаст

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ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет? Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего? audio/mpeg

ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет? Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего? audio/mpeg

На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Рогозин — социолог и автор книги "Столько не живут: миниатюры о столетних".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старость, долголетие, подкаст, аудио