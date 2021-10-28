https://ria.ru/20211028/starost-1756639251.html
ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?
ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет? - РИА Новости, 28.10.2021
ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?
Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?
2021-10-28T12:00
2021-10-28T12:00
2021-10-28T12:00
яснопонятно
старость
долголетие
подкаст
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ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?
Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?
Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Рогозин — социолог и автор книги "Столько не живут: миниатюры о столетних".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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старость, долголетие, подкаст, аудио
ЯсноПонятно. Каково это — дожить до ста лет?
Что общего у долгожителей и спортсменов? Почему молодые, сознательно или нет, избегают стариков? Почему одиночество в старости — распространенная проблема? Как устроена память долгожителей? Почему современные новостройки не подходят для стариков? Всегда ли старость означает бедность? И каким будет столетие нынешнего тридцатилетнего?