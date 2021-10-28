"Станкин" должен быть лидером в развитии инженерных школ, заявил Чернышенко
Чернышенко: "Станкин" должен быть лидером в стратегиях по развитию инженерных школ
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме "Технопром-2021" в Новосибирске
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московский государственный технологический университет "Станкин" должен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых инженерных школ и университетского технологического предпринимательства, считает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
"В "Станкине" студенты активно вовлечены в формирование каждого направления вузовских проектов, это правильная история. Ценно, что стратегии университета соотносится с утвержденными правительством стратегическими инициативами. Например, нам важно дать студентам возможность в вузе создать свой стартап и начать его развивать при поддержке опытных педагогов. Считаю, что "Станкин" должен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых инженерных школ и университетского технологического предпринимательства", - сказал Чернышенко.
Зампред правительства также подчеркнул, что важно поддержать работу вуза, связанную с мониторингом научных фронтиров, и вовлечь их в реализацию обновленной программы научно-технологического развития страны. В рамках посещения МГТУ Чернышенко поздравил студенческую команду "МГТУ Станкин" с победой в хакатоне третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Уточняется, что Команда "МГТУ Станкин" заняла первое место на хакатоне по теме здравоохранения. Также совместно с руководством вуза и его индустриальными партнерами вице-премьер РФ провел совещание по вопросам реализации стратегических проектов университета в области цифровой трансформации машиностроения.
8 октября, 17:20"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ