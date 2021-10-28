https://ria.ru/20211028/stankin-1756718003.html

"Станкин" должен быть лидером в развитии инженерных школ, заявил Чернышенко

"Станкин" должен быть лидером в развитии инженерных школ, заявил Чернышенко - РИА Новости, 28.10.2021

"Станкин" должен быть лидером в развитии инженерных школ, заявил Чернышенко

Московский государственный технологический университет "Станкин" должен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:08

2021-10-28T17:08

2021-10-28T17:08

общество

мгту "станкин"

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московский государственный технологический университет "Станкин" должен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых инженерных школ и университетского технологического предпринимательства, считает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко."В "Станкине" студенты активно вовлечены в формирование каждого направления вузовских проектов, это правильная история. Ценно, что стратегии университета соотносится с утвержденными правительством стратегическими инициативами. Например, нам важно дать студентам возможность в вузе создать свой стартап и начать его развивать при поддержке опытных педагогов. Считаю, что "Станкин" должен стать одним из лидеров в реализации стратегических инициатив по развитию передовых инженерных школ и университетского технологического предпринимательства", - сказал Чернышенко.Зампред правительства также подчеркнул, что важно поддержать работу вуза, связанную с мониторингом научных фронтиров, и вовлечь их в реализацию обновленной программы научно-технологического развития страны. В рамках посещения МГТУ Чернышенко поздравил студенческую команду "МГТУ Станкин" с победой в хакатоне третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Уточняется, что Команда "МГТУ Станкин" заняла первое место на хакатоне по теме здравоохранения. Также совместно с руководством вуза и его индустриальными партнерами вице-премьер РФ провел совещание по вопросам реализации стратегических проектов университета в области цифровой трансформации машиностроения.

https://ria.ru/20211008/sirius-1753724079.html

россия

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общество, мгту "станкин", дмитрий чернышенко, россия