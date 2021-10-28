https://ria.ru/20211028/soyuz-1756693498.html

Россия изготовит еще один "Союз" для космических туристов

Россия изготовит еще один "Союз" для космических туристов - РИА Новости, 28.10.2021

Россия изготовит еще один "Союз" для космических туристов

Компания "Главкосмос", предоставляющая услуги по отправке туристов в космос, заказала за 2,8 миллиарда рублей изготовление корабля "Союз" к 2024 году, следует... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:26

2021-10-28T15:26

2021-10-28T15:31

дубай (город)

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

главкосмос

space adventures

юсаку маэдзава

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Компания "Главкосмос", предоставляющая услуги по отправке туристов в космос, заказала за 2,8 миллиарда рублей изготовление корабля "Союз" к 2024 году, следует из информации, опубликованной Ракетно-космической корпорацией "Энергия"."Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" между "Главкосмосом" (заказчик) и РКК "Энергия" (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518 рублей 50 копеек", - говорится на сайте предприятия.Отмечается, что корабль должен быть произведён до 29 февраля 2024 года.В июне стало известно, что РКК "Энергия" по заказу "Главкосмоса" за 5,056 миллиарда рублей изготовит до 31 декабря 2023 года два корабля "Союз" для полетов космических туристов.В октябре на Международном аэрокосмическом конгрессе IAC-2021 в Дубае генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщил, что компания подписала предварительное соглашение по отправке в космос четырёх космических туристов на двух "Союзах" в 2024 году.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле "Союз МС-20" полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html

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дубай (город)

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дубай (город), ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), главкосмос, space adventures, юсаку маэдзава, россия, дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), новости - туризм