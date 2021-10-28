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Религия
https://ria.ru/20211028/sofiya-1756706078.html
Патриарх Варфоломей раскритиковал власти Турции во время визита в США
Патриарх Варфоломей раскритиковал власти Турции во время визита в США - РИА Новости, 28.10.2021
Патриарх Варфоломей раскритиковал власти Турции во время визита в США
Константинопольский патриарх Варфоломей, находящийся с визитом в США, назвал несправедливым и неудачным решение властей Турции сделать из доступного всем... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:22
2021-10-28T16:22
религия
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константинопольский патриархат
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АФИНЫ, 28 окт – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей, находящийся с визитом в США, назвал несправедливым и неудачным решение властей Турции сделать из доступного всем храма-музея Святой Софии в Стамбуле мечеть "только для мусульман".Варфоломей совершает 12-дневную поездку по США, видеозапись его выступления опубликована греческой православной архиепископией Америки."Нет больших или маленьких церквей, больших или маленьких общин. Самая маленькая церковь, где совершается божественная литургия, такая же большая, как и Айя-София в Стамбуле, которая, к сожалению, как вы знаете, в прошлом году стала мусульманской мечетью. Этот известный кафедральный собор Вселенского патриарха, христианизации, из музея, открытого для посещения всеми людьми, которые приезжали любоваться Городом городов и Айя-Софией, этим бессмертным памятником наших отцов, выдержавшим века, сейчас превращен в мечеть только для мусульман, братьев наших", - сказал Варфоломей во время службы в церкви Всех Святых в городе Вейртон (Западная Виргиния)."И мы сожалеем об этом несправедливом и неудачном решении правительства Турецкой Республики", - сказал патриарх.Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Варфоломей сразу после приезда в США посетил посла Турции в Вашингтоне Хасана Мурата Меркана и, выступая на завтраке, сказал, что "миссия Вселенского патриархата носит чисто духовный характер и демонстрирует, как Турция может быть не только инклюзивным обществом, но и мостом между Востоком и Западом", и эта роль - столь необходимая в сегодняшнем мире. Варфоломей заявлял, что положение патриархата в городе, "где встречаются Европа и Азия", дает ему уникальную перспективу и возможность для проведения столь важной миротворческой работы.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. Варфоломей, считающий себя главой православия во всем мире, долгое время не комментировал этот указ.
https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html
https://ria.ru/20210710/sofiya-1740615231.html
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справки, сша, стамбул, европа, юнеско, константинопольский патриархат
16:22 28.10.2021
 

Патриарх Варфоломей раскритиковал власти Турции во время визита в США

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АФИНЫ, 28 окт – РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей, находящийся с визитом в США, назвал несправедливым и неудачным решение властей Турции сделать из доступного всем храма-музея Святой Софии в Стамбуле мечеть "только для мусульман".
Варфоломей совершает 12-дневную поездку по США, видеозапись его выступления опубликована греческой православной архиепископией Америки.
"Нет больших или маленьких церквей, больших или маленьких общин. Самая маленькая церковь, где совершается божественная литургия, такая же большая, как и Айя-София в Стамбуле, которая, к сожалению, как вы знаете, в прошлом году стала мусульманской мечетью. Этот известный кафедральный собор Вселенского патриарха, христианизации, из музея, открытого для посещения всеми людьми, которые приезжали любоваться Городом городов и Айя-Софией, этим бессмертным памятником наших отцов, выдержавшим века, сейчас превращен в мечеть только для мусульман, братьев наших", - сказал Варфоломей во время службы в церкви Всех Святых в городе Вейртон (Западная Виргиния).
"И мы сожалеем об этом несправедливом и неудачном решении правительства Турецкой Республики", - сказал патриарх.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 23:03Религия
Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности
Турция является канонической территорией Константинопольского патриархата. Варфоломей сразу после приезда в США посетил посла Турции в Вашингтоне Хасана Мурата Меркана и, выступая на завтраке, сказал, что "миссия Вселенского патриархата носит чисто духовный характер и демонстрирует, как Турция может быть не только инклюзивным обществом, но и мостом между Востоком и Западом", и эта роль - столь необходимая в сегодняшнем мире. Варфоломей заявлял, что положение патриархата в городе, "где встречаются Европа и Азия", дает ему уникальную перспективу и возможность для проведения столь важной миротворческой работы.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. Варфоломей, считающий себя главой православия во всем мире, долгое время не комментировал этот указ.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Религия
"Кара свыше". Почему Святая София вновь взбудоражила мир
 
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