https://ria.ru/20211028/sochi-1756771594.html
В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни
В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021
В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни
Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, они будут действовать в период нерабочих дней, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:35
2021-10-28T22:35
2021-10-28T22:37
распространение коронавируса
краснодарский край
анапа
сочи
коронавирусы
вениамин кондратьев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, они будут действовать в период нерабочих дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения региона будет возможен по QR-коду либо со справкой для переболевших ковидом, а массовые мероприятия приостановят."С 30 октября по 07 ноября 2021 года посещение ресторанов, баров, кафе и столовых (в аэропортах Сочи и Анапа) лицами без уникального личного QR-кода запрещено. Их обслужат только на вынос. Сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом", - сказал собеседник агентства.По его словам, бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755705135.html
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краснодарский край, анапа, сочи, коронавирусы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:35 28.10.2021 (обновлено: 22:37 28.10.2021)
В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни
Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения по коронавирусу в в нерабочие дни