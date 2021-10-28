https://ria.ru/20211028/sochi-1756771594.html

В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни

В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021

В сочинском аэропорт введут новые ограничения в нерабочие дни

Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, они будут действовать в период нерабочих дней, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:35

2021-10-28T22:35

2021-10-28T22:37

распространение коронавируса

краснодарский край

анапа

сочи

коронавирусы

вениамин кондратьев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Сочи введет новые ограничения, связанные с защитой от коронавируса, они будут действовать в период нерабочих дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения региона будет возможен по QR-коду либо со справкой для переболевших ковидом, а массовые мероприятия приостановят."С 30 октября по 07 ноября 2021 года посещение ресторанов, баров, кафе и столовых (в аэропортах Сочи и Анапа) лицами без уникального личного QR-кода запрещено. Их обслужат только на вынос. Сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом", - сказал собеседник агентства.По его словам, бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755705135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, анапа, сочи, коронавирусы, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии