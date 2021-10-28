https://ria.ru/20211028/smertnost-1756651341.html

В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России

В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России

Избыточная смертность в России однозначно связана с коронавирусом и его последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:35

2021-10-28T12:35

2021-10-28T12:35

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Избыточная смертность в России однозначно связана с коронавирусом и его последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Избыточная смертность, конечно же, однозначно связана с ковидом и с последствиями от ковида. Вы знаете, что ковид помимо самой болезни, которая убивает, ещё имеет последствия. Поэтому причина в ковиде. О каких ориентировках вы говорили… я не понимаю сути, но это совершенно очевидно, что избыточная смертность связана с ковидом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, анализируют ли ситуацию с избыточной смертностью в РФ в Кремле, связана ли она только со смертностью от ковида или есть другие причины, и есть ли установки для губернаторов на этот счёт.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756631543.html

россия

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дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии