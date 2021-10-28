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Распространение коронавируса
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В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России
В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России - РИА Новости, 28.10.2021
В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России
Избыточная смертность в России однозначно связана с коронавирусом и его последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:35
2021-10-28T12:35
распространение коронавируса
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Избыточная смертность в России однозначно связана с коронавирусом и его последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Избыточная смертность, конечно же, однозначно связана с ковидом и с последствиями от ковида. Вы знаете, что ковид помимо самой болезни, которая убивает, ещё имеет последствия. Поэтому причина в ковиде. О каких ориентировках вы говорили… я не понимаю сути, но это совершенно очевидно, что избыточная смертность связана с ковидом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, анализируют ли ситуацию с избыточной смертностью в РФ в Кремле, связана ли она только со смертностью от ковида или есть другие причины, и есть ли установки для губернаторов на этот счёт.
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дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:35 28.10.2021
 
В Кремле ответили на вопрос об избыточной смертности в России

Песков: избыточная смертность в России связана с коронавирусом и его последствиями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Библиотека имени Ленина" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Библиотека имени Ленина Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Избыточная смертность в России однозначно связана с коронавирусом и его последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Избыточная смертность, конечно же, однозначно связана с ковидом и с последствиями от ковида. Вы знаете, что ковид помимо самой болезни, которая убивает, ещё имеет последствия. Поэтому причина в ковиде. О каких ориентировках вы говорили… я не понимаю сути, но это совершенно очевидно, что избыточная смертность связана с ковидом", - заявил Песков, отвечая на вопрос, анализируют ли ситуацию с избыточной смертностью в РФ в Кремле, связана ли она только со смертностью от ковида или есть другие причины, и есть ли установки для губернаторов на этот счёт.
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