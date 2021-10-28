21:33 28.10.2021 (обновлено: 22:08 28.10.2021)
Захарова заявила, что США намеренно рушили свою консульскую службу в России
Представитель МИД Захарова заявила, что США намеренно рушили консульскую службу в России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США намеренно рушили консульскую службу в РФ на протяжении последних лет, в то время как Россия выдает визы американским гражданам "как в аптеке", даже несмотря на препоны со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента писало, что посольство США в Москве в 2022 году из-за недостатка персонала может ограничить свою деятельность охраной здания дипмиссии. С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
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"Они (власти США) должны набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно, намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов, намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для XXI века, что дальше некуда, намеренно закрывали свое генконсульство в РФ... Они делали это все специально - намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в РФ", - заявила Захарова в интервью Георгию Цихисели, бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVi, видео она поделилась в Telegram-канале.
Она отметила, что дело вовсе не в запрете найма россиян на консульскую службу, ситуация с осложненным получением виз в США существовала и до этого. "Тезис относительно того, что они довели до степени... неадекватности оформление, выдачу виз и вообще весь консульский процесс на территории России, они увязывают с тем, что у них мало сотрудников... И до запрета на найм российских граждан до года длилась эта процедура только получения согласия на собеседование. А можно задать вопрос: а чем занимались остальные сотрудники дипломатических и консульских миссий на территории России?.. И когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они не рассказывают это нам...", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, Россия, несмотря на все "деструктивные шаги США, в том числе и по консульскому направлению", выдает визы американским гражданам "как в аптеке - быстро, четко, минимально загруженно бюрократией".
Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности ". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали 10 государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдепартамент уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.