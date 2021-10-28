17:06 28.10.2021 (обновлено: 17:07 28.10.2021)
Зеленского обвинили в организации слежки за Порошенко
Партия "Европейская солидарность" обвинила Зеленского в организации слежки за Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за политиком и считает, что она ведется по указанию властей.
Порошенко и президент Украины Владимир Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ не было. Летом 2020 года в партии Порошенко уже заявляли о слежке за политиком.
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"Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине (в Киевской области - ред.) возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН. Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы в четверг.
В партии сообщили, что обратились в полицию по данному факту. Также на сайте партии разместили фото и видео белого автомобиля. Однако из этих материалов непонятно, являются ли они записями из дома Порошенко.
"Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции. Владимиру Зеленскому и его офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться COVID и угрожающим энергетическим кризисом", - заявили в партии.
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