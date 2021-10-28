https://ria.ru/20211028/slezhka-1756717762.html

Зеленского обвинили в организации слежки за Порошенко

Зеленского обвинили в организации слежки за Порошенко - РИА Новости, 28.10.2021

Зеленского обвинили в организации слежки за Порошенко

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за политиком и считает, что она ведется по указанию... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:06

2021-10-28T17:06

2021-10-28T17:07

в мире

украина

киевская область

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg

КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за политиком и считает, что она ведется по указанию властей.Порошенко и президент Украины Владимир Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ не было. Летом 2020 года в партии Порошенко уже заявляли о слежке за политиком."Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине (в Киевской области - ред.) возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН. Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте политсилы в четверг.В партии сообщили, что обратились в полицию по данному факту. Также на сайте партии разместили фото и видео белого автомобиля. Однако из этих материалов непонятно, являются ли они записями из дома Порошенко."Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции. Владимиру Зеленскому и его офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться COVID и угрожающим энергетическим кризисом", - заявили в партии.

https://ria.ru/20211021/rada-1755603474.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность