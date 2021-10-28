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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211028/siriya-1756682432.html
Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник
Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2021
Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник
Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии, заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:36
2021-10-28T14:58
война в сирии
в мире
сша
сирия
турция
f-35
идлиб (мухафаза)
сирийские демократические силы
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АНТАКЬЯ, 28 окт — РИА Новости. Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии, заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции."Вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что военных разделили для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азаз (север Алеппо) рядом с военным аэропортом Миниг в районе города Манбидж, а также на границах Камышли и Эль-Хасаке.По данным источника, группировки под руководством Турции готовятся к двум операциям одновременно: на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований и на северо-востоке Сирии против "Сирийских демократических сил".На вопрос, когда ожидается начало кампании, собеседник пояснил, что это может случиться в любой момент, неожиданно."Скорее всего, после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом", — добавил он.Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить в Глазго с американским коллегой погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые они отказались поставить Анкаре из-за сделки с Москвой по С-400. Белый дом не подтвердил сообщения о предстоящей встрече.Эрдоган ранее не исключал новую военную кампанию, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент страны одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.
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сша
сирия
турция
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в мире, сша, сирия, турция, f-35, идлиб (мухафаза), сирийские демократические силы
14:36 28.10.2021 (обновлено: 14:58 28.10.2021)
 
Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник

Источник: Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ, 28 окт — РИА Новости. Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии, заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.
"Вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что военных разделили для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азаз (север Алеппо) рядом с военным аэропортом Миниг в районе города Манбидж, а также на границах Камышли и Эль-Хасаке.
По данным источника, группировки под руководством Турции готовятся к двум операциям одновременно: на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований и на северо-востоке Сирии против "Сирийских демократических сил".
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На вопрос, когда ожидается начало кампании, собеседник пояснил, что это может случиться в любой момент, неожиданно.
"Скорее всего, после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом", — добавил он.
Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить в Глазго с американским коллегой погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые они отказались поставить Анкаре из-за сделки с Москвой по С-400. Белый дом не подтвердил сообщения о предстоящей встрече.
Эрдоган ранее не исключал новую военную кампанию, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент страны одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.
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Война в СирииВ миреСШАСирияТурцияF-35Идлиб (мухафаза)Сирийские демократические силы
 
 
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