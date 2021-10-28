https://ria.ru/20211028/siriya-1756682432.html

Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник

Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2021

Турция готовится к двум военным операциям на севере Сирии, сообщил источник

Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии, заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:36

2021-10-28T14:36

2021-10-28T14:58

война в сирии

в мире

сша

сирия

турция

f-35

идлиб (мухафаза)

сирийские демократические силы

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АНТАКЬЯ, 28 окт — РИА Новости. Турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии, заявил РИА Новости источник в сирийской оппозиции."Вооруженные формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что военных разделили для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азаз (север Алеппо) рядом с военным аэропортом Миниг в районе города Манбидж, а также на границах Камышли и Эль-Хасаке.По данным источника, группировки под руководством Турции готовятся к двум операциям одновременно: на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований и на северо-востоке Сирии против "Сирийских демократических сил".На вопрос, когда ожидается начало кампании, собеседник пояснил, что это может случиться в любой момент, неожиданно."Скорее всего, после встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом", — добавил он.Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить в Глазго с американским коллегой погашение долга США в размере 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые они отказались поставить Анкаре из-за сделки с Москвой по С-400. Белый дом не подтвердил сообщения о предстоящей встрече.Эрдоган ранее не исключал новую военную кампанию, мотивируя это возросшим количеством нападений со стороны курдов на турецких военнослужащих. Парламент страны одобрил продление действующей военной операции в Сирии и Ираке сроком на два года.

https://ria.ru/20211021/erdogan-1755568053.html

сша

сирия

турция

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сирия, турция, f-35, идлиб (мухафаза), сирийские демократические силы