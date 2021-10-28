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Названы восемь симптомов рака
Названы восемь симптомов рака почек - РИА Новости, 28.10.2021
Названы восемь симптомов рака
Специалисты из Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK перечислили восемь признаков рака почек, пишет Express. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:38
2021-10-28T20:29
общество
англия
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Специалисты из Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK перечислили восемь признаков рака почек, пишет Express.Эта патология занимает седьмое место по распространению среди онкологических болезней в Британии, говорится в статье."Никто не может сказать точно, сколько вы проживете, если заболеете раком почки, и во многом это зависит от того, на какой стадии у вас рак", — предупредили авторы.Они отметили, что чаще всего опухоли в почках находят случайно, так как обычно болезнь практически никак себя не проявляет. Но тем не менее можно выделить несколько признаков, при которых следует обратиться к врачу.Первый в списке — кровь в моче, или гематурия."Кровь не обязательно должна быть постоянно. Это может приходить и уходить", — предупредили в публикации.Медики подчеркнули, что этот симптом может то усиливаться, то практически переставать проявляться, поэтому при первом же появлении следует обращаться к врачу.На онкологическое заболевание могут указывать припухлости или шишки на боку. Также при раке почки могут наблюдаться потеря веса, сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потеря аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящая боль в спине ниже ребер.
https://ria.ru/20211025/rak-1756060228.html
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общество, англия, здоровье - общество
19:38 28.10.2021 (обновлено: 20:29 28.10.2021)
 
Названы восемь симптомов рака почек

Британские врачи назвали восемь симптомов рака

© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Fotolia / crevis
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Специалисты из Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK перечислили восемь признаков рака почек, пишет Express.
Эта патология занимает седьмое место по распространению среди онкологических болезней в Британии, говорится в статье.
"Никто не может сказать точно, сколько вы проживете, если заболеете раком почки, и во многом это зависит от того, на какой стадии у вас рак", — предупредили авторы.
Они отметили, что чаще всего опухоли в почках находят случайно, так как обычно болезнь практически никак себя не проявляет. Но тем не менее можно выделить несколько признаков, при которых следует обратиться к врачу.
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Первый в списке — кровь в моче, или гематурия.
"Кровь не обязательно должна быть постоянно. Это может приходить и уходить", — предупредили в публикации.
Медики подчеркнули, что этот симптом может то усиливаться, то практически переставать проявляться, поэтому при первом же появлении следует обращаться к врачу.
На онкологическое заболевание могут указывать припухлости или шишки на боку. Также при раке почки могут наблюдаться потеря веса, сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потеря аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящая боль в спине ниже ребер.
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