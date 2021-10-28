https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html

Врач рассказала об изменившихся симптомах коронавируса

Врач рассказала об изменившихся симптомах коронавируса - РИА Новости, 28.10.2021

Врач рассказала об изменившихся симптомах коронавируса

За четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась: сейчас степень поражения легких не всегда определяет тяжесть состояния пациентов, рассказала... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:10

2021-10-28T19:10

2021-10-28T20:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. За четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась: сейчас степень поражения легких не всегда определяет тяжесть состояния пациентов, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко."Поражение легких в пять-десять процентов может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", — пояснила медик. Ее слова приводит оперштаб региона на своей странице во "ВКонтакте".По оценке Повторейко, сейчас у пациентов с COVID-19 обычно нет таких характерных для первой волны симптомов, как потеря обоняния и вкусовых ощущений. Наиболее типичным признаком стала лихорадка.Главврач сообщила, что специализированные койки для пациентов с коронавирусом в регионе загружены на 83%. Ежедневно в главный инфекционный стационар в Пскове госпитализируют более 50 человек.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии