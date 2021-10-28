https://ria.ru/20211028/shtrafy-1756628345.html

Нарушителям могут позволить платить штрафы со скидками

Нарушителям могут позволить платить штрафы со скидками - РИА Новости, 28.10.2021

Нарушителям могут позволить платить штрафы со скидками

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает уплату штрафов за различные нарушения с разными скидками, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:48

2021-10-28T10:48

2021-10-28T10:48

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает уплату штрафов за различные нарушения с разными скидками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России."За впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, лицу, не оспаривающему наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении, и согласному с особенностями обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях (только в случае существенного нарушения процессуальных требований), административный штраф будет назначаться в размере одной третьей минимального размера административного штрафа", - уточняет ведомство.Кроме того, право на 50-процентную скидку при оплате административного штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренное в настоящее время в отношении отдельных составов административных правонарушений, будет распространено на все административные правонарушения, не относящиеся к грубым.Отмечается, что если человек впервые совершил административное правонарушение, которое считается грубым, или негрубое правонарушение, но при наличии отягчающих ответственность обстоятельств, когда нельзя назначить предупреждение, то размер административного штрафа не будет превышать половины от суммы минимального и максимального его размеров, предусмотренных соответствующей нормой."Соответствующая норма включена в проект процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211028/shtrafy-1756627480.html

https://ria.ru/20211026/shtrafy-1756334131.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия