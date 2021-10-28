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https://ria.ru/20211028/servery-1756630024.html
Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу
Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу - РИА Новости, 28.10.2021
Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу
"Ситроникс" подал заявку на включение серверов, произведенных по технологиям Huawei, в реестр отечественного оборудования Минпромторга, пишет "Коммерсантъ". Он... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:07
2021-10-28T11:07
россия-китай: главное
технологии
китай
ситроникс
huawei technologies
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Ситроникс" подал заявку на включение серверов, произведенных по технологиям Huawei, в реестр отечественного оборудования Минпромторга, пишет "Коммерсантъ". Он открывает вендорам доступ к госзакупкам.У "Ситроникса" большие планы на рынок: компания осенью запустила выпуск оборудования и планирует нарастить производство до 30 тыс. серверов ежегодно, что составляет примерно 20% от всего российского рынка.Huawei долго оставалась в числе лидеров российского рынка серверов. Согласно оценкам IDC, по итогам 2020 года производитель был третьим после Dell и Hewlett Packard Enterprise (HPE) по поставкам серверного оборудования в РФ в денежном выражении. Но во втором квартале 2021 года Huawei опустилась на четвертую строчку с долей 10,4%.
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технологии, китай, ситроникс, huawei technologies, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
11:07 28.10.2021
 

Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу

© РИА Новости / Максим БогодвидИнженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Ситроникс" подал заявку на включение серверов, произведенных по технологиям Huawei, в реестр отечественного оборудования Минпромторга, пишет "Коммерсантъ". Он открывает вендорам доступ к госзакупкам.
У "Ситроникса" большие планы на рынок: компания осенью запустила выпуск оборудования и планирует нарастить производство до 30 тыс. серверов ежегодно, что составляет примерно 20% от всего российского рынка.
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27 октября, 12:42Россия-Китай: Главное
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Huawei долго оставалась в числе лидеров российского рынка серверов. Согласно оценкам IDC, по итогам 2020 года производитель был третьим после Dell и Hewlett Packard Enterprise (HPE) по поставкам серверного оборудования в РФ в денежном выражении. Но во втором квартале 2021 года Huawei опустилась на четвертую строчку с долей 10,4%.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитайСитрониксHuawei TechnologiesМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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