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Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу
Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу - РИА Новости, 28.10.2021
Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу
"Ситроникс" подал заявку на включение серверов, произведенных по технологиям Huawei, в реестр отечественного оборудования Минпромторга, пишет "Коммерсантъ". Он... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:07
2021-10-28T11:07
2021-10-28T11:07
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huawei technologies
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МОСКВА, 28 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". "Ситроникс" подал заявку на включение серверов, произведенных по технологиям Huawei, в реестр отечественного оборудования Минпромторга, пишет "Коммерсантъ". Он открывает вендорам доступ к госзакупкам.У "Ситроникса" большие планы на рынок: компания осенью запустила выпуск оборудования и планирует нарастить производство до 30 тыс. серверов ежегодно, что составляет примерно 20% от всего российского рынка.Huawei долго оставалась в числе лидеров российского рынка серверов. Согласно оценкам IDC, по итогам 2020 года производитель был третьим после Dell и Hewlett Packard Enterprise (HPE) по поставкам серверного оборудования в РФ в денежном выражении. Но во втором квартале 2021 года Huawei опустилась на четвертую строчку с долей 10,4%.
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