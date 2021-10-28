На Ямале сертификаты новой жилищной программы получат 250 семей
На Ямале сертификаты новой жилищной программы получат 250 семей из аварийного жилфонда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Сертификаты новой жилищной программы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2021 году получат 250 семей из аварийного жилфонда, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале продолжается выдача сертификатов по новой программе для жителей аварийных домов. В 2021 году мерой поддержки смогут воспользоваться 250 семей. Самые популярные регионы для переезда – Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Самарская область, Республика Башкортостан", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что программа стартовала с начала года и вызвала большой интерес ямальцев, поэтому губернатор Дмитрий Артюхов принял решение продлить заявочную кампанию, которая завершилась 1 апреля. В рамках первой заявочной кампании жилищные условия улучшили 157 семей. Дополнительные заявки от ямальцев, проживающих в аварийном жилфонде, собирали до 1 октября. За это время документы подали еще около 100 семей. Они должны приобрести квартиры уже до конца этого года.
По результатам полученных заявлений участниками программы в 2022 году станет еще около 70 ямальских семей. Сертификаты будут выданы до 1 апреля следующего года. Заявочная кампания на 2023 год пройдет с 1 января до 30 июня 2022 года. Новая программа - дополнительный инструмент для выполнения задачи главы региона по расселению на Ямале 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.
Воспользоваться программой могут собственники жилья или наниматели по договору социального найма. Ключевое условие – сдать имеющуюся квартиру органам местного самоуправления. Среди требований – отсутствие иных жилых помещений на территории РФ, отсутствие сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Граждане не должны были получать прежде финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Также в программе могут принять участие жители населенных пунктов, находящихся в процессе территориального преобразования, уточняют власти.