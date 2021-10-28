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В Министерстве просвещения высказались о помощи семьям с детьми
В Министерстве просвещения высказались о помощи семьям с детьми - РИА Новости, 28.10.2021
В Министерстве просвещения высказались о помощи семьям с детьми
Вектор социальной политики РФ в ближайшие годы будет связан с мерами поддержки семей с детьми, очень важно научиться оказывать родителям корректную помощь,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:25
2021-10-28T13:26
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Вектор социальной политики РФ в ближайшие годы будет связан с мерами поддержки семей с детьми, очень важно научиться оказывать родителям корректную помощь, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская."Хочу сказать о том, что весь вектор социальной политики, которую в настоящее время реализует не только министерство просвещения... в первую очередь связан с мерами поддержки семей с детьми. И это очень четко отражено в плане основных мероприятий, проводимых в рамках реализации Десятилетия детства до 2027 года. Практически в каждом направлении этого плана предусматриваются мероприятия, которые ориентированы на поддержку семей с детьми, на поддержку проактивной позиции, в том числе и родительского сообщества в решении проблем детей, решении проблем семей с детьми", - сказала Фальковская в ходе I Всероссийского онлайн-форума школ осознанных родителей.Она отметила, что в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" были предусмотрены мероприятия, ориентированные на консультативную помощь родителям."У нас, с одной стороны, есть презумпция добросовестности родителей… Мы не имеем права таким механистическим образом вторгаться в семью. С другой стороны, мы точно понимаем, что там, где есть тонкие места, где родители реально нуждаются в помощи и поддержке, очень важно научиться корректно помощь оказывать", - добавила Фальковская.
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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
13:25 28.10.2021 (обновлено: 13:26 28.10.2021)
 
В Министерстве просвещения высказались о помощи семьям с детьми

Директор департамента Минпросвещения: важно оказывать семьям с детьми корректную помощь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди в парке "Северное Тушино" в Москве
Люди в парке Северное Тушино в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Вектор социальной политики РФ в ближайшие годы будет связан с мерами поддержки семей с детьми, очень важно научиться оказывать родителям корректную помощь, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.
"Хочу сказать о том, что весь вектор социальной политики, которую в настоящее время реализует не только министерство просвещения... в первую очередь связан с мерами поддержки семей с детьми. И это очень четко отражено в плане основных мероприятий, проводимых в рамках реализации Десятилетия детства до 2027 года. Практически в каждом направлении этого плана предусматриваются мероприятия, которые ориентированы на поддержку семей с детьми, на поддержку проактивной позиции, в том числе и родительского сообщества в решении проблем детей, решении проблем семей с детьми", - сказала Фальковская в ходе I Всероссийского онлайн-форума школ осознанных родителей.
Она отметила, что в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" были предусмотрены мероприятия, ориентированные на консультативную помощь родителям.
"У нас, с одной стороны, есть презумпция добросовестности родителей… Мы не имеем права таким механистическим образом вторгаться в семью. С другой стороны, мы точно понимаем, что там, где есть тонкие места, где родители реально нуждаются в помощи и поддержке, очень важно научиться корректно помощь оказывать", - добавила Фальковская.
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