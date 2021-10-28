https://ria.ru/20211028/sboi-1756770893.html

Пользователи YouTube пожаловались на сбои

Пользователи YouTube пожаловались на сбои - РИА Новости, 28.10.2021

Пользователи YouTube пожаловались на сбои

Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе YouTube, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:21

2021-10-28T22:21

2021-10-28T23:36

в мире

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сша

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youtube

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе YouTube, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Cбой в работе произошел примерно в 21:10 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. Также зафиксированы жалобы из России.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта. Также отмечаются проблемы с просмотром видео, соединением с сервером и работой приложения.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20211028/facebook-1756765380.html

испания

сша

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, сша, франция, youtube