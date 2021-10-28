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Пользователи YouTube пожаловались на сбои
Пользователи YouTube пожаловались на сбои - РИА Новости, 28.10.2021
Пользователи YouTube пожаловались на сбои
Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе YouTube, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:21
2021-10-28T23:36
в мире
испания
сша
франция
youtube
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе YouTube, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Cбой в работе произошел примерно в 21:10 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. Также зафиксированы жалобы из России.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта. Также отмечаются проблемы с просмотром видео, соединением с сервером и работой приложения.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
https://ria.ru/20211028/facebook-1756765380.html
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в мире, испания, сша, франция, youtube
22:21 28.10.2021 (обновлено: 23:36 28.10.2021)
 
Пользователи YouTube пожаловались на сбои

Downdetector: пользователи YouTube из разных стран пожаловались на сбои

© Фото : Unsplash/Hello I'm NikПриложение Youtube на экране смартфона
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе YouTube, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Cбой в работе произошел примерно в 21:10 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Польши. Также зафиксированы жалобы из России.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта. Также отмечаются проблемы с просмотром видео, соединением с сервером и работой приложения.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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