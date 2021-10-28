https://ria.ru/20211028/sayt-1756632368.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"* - РИА Новости, 28.10.2021

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту признанного в России нежелательной организацией издания "Проект"*, соответствующая запись появилась в реестре службы. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:08

2021-10-28T11:08

2021-10-28T11:08

общество

сергей нарышкин

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

роман баданин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739996302_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_af49e50bd9585d1bb670e229c7b71e96.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту признанного в России нежелательной организацией издания "Проект"*, соответствующая запись появилась в реестре службы.Согласно реестру, решение приняла Генпрокуратура РФ 26 октября.Минюст РФ в июле включил американскую НПО "Проект Медиа"* в список организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в августе заявил, что "Проект"* наряду с изданием Insider (признано в РФ иноагентом) связан в одну сеть с Bellingcat, у СВР есть информация об этом.Издание "Проект"* основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя" (признан в РФ иноагентом), бывшим заместителем главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.* Организация, деятельность которой признана нежелательной в России

https://ria.ru/20211028/inoagenty-1756607815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей нарышкин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роман баданин, россия