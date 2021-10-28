https://ria.ru/20211028/sayt-1756632368.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"* - РИА Новости, 28.10.2021
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту признанного в России нежелательной организацией издания "Проект"*, соответствующая запись появилась в реестре службы. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:08
2021-10-28T11:08
2021-10-28T11:08
общество
сергей нарышкин
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роман баданин
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту признанного в России нежелательной организацией издания "Проект"*, соответствующая запись появилась в реестре службы.Согласно реестру, решение приняла Генпрокуратура РФ 26 октября.Минюст РФ в июле включил американскую НПО "Проект Медиа"* в список организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в августе заявил, что "Проект"* наряду с изданием Insider (признано в РФ иноагентом) связан в одну сеть с Bellingcat, у СВР есть информация об этом.Издание "Проект"* основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя" (признан в РФ иноагентом), бывшим заместителем главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.* Организация, деятельность которой признана нежелательной в России
https://ria.ru/20211028/inoagenty-1756607815.html
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РИА Новости
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общество, сергей нарышкин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роман баданин, россия
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"*
РКН ограничил доступ к сайту издания "Проект", признанного нежелательной организацией