10:58 28.10.2021 (обновлено: 12:00 28.10.2021)
В Минске проверят сообщения о суициде подозреваемого в убийстве Яхонтова
В Белоруссии проверят сообщения о суициде подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова
© РИА Новости / Михаил Рудаков / Перейти в фотобанкВ посольство России в Минске бросили бутылки с зажигательной смесью
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Белоруссии проверит информацию о суициде Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел её проверяет. Мы сами ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов", - рассказали в российской дипмиссии.
Ранее Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина, которого подозревают в убийстве банкира Яхонтова и его семьи на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили тела трёх человек: мужчины, женщины и ребёнка. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц. По словам источника РИА Новости, убитый глава семейства, предварительно, был банкиром. Его и женщину нашли с ножевыми ранениями, ребенка - с травмой шеи. Источник агентства также отметил, что подозреваемый в убийстве был задержан на территории Белоруссии, сейчас решается вопрос о доставлении фигуранта в Москву.
Бывший топ-менеджер обанкротившегося "Смоленского банка" Михаил Яхонтов в 2019 году был осужден за хищение и преднамеренное банкротство банка. Тверской суд Москвы в 2019 году приговорил его к шести годам колонии. С учетом того, что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом. Приговором суда с Яхонтова и трех его сообщников взыскано более 8 миллиардов 412 миллионов рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.
26 октября, 16:09Появилось видео из квартиры убитого в Москве бывшего банкира