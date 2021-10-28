https://ria.ru/20211028/samogon-1756691426.html

В России предложили ужесточить контроль за самогонными аппаратами

В России предложили ужесточить контроль за самогонными аппаратами - РИА Новости, 28.10.2021

В России предложили ужесточить контроль за самогонными аппаратами

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) выступает за усиление контроля за самогоноварением в России, заявил президент СПАП Игорь Косарев. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

2021-10-28T15:17

общество

алкоголь

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) выступает за усиление контроля за самогоноварением в России, заявил президент СПАП Игорь Косарев."Вопрос, связанный с самогоноварением. У нас в Советском Союзе все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено", - сказал Косарев в ходе совещания в Совфеде о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции.Он рассказал, что Росалкогольрегулирование провело исследование, посвященное политике разных стран (было изучено более 50 государств) в отношении самогонных аппаратов. "Так вот выяснилось, что нет ни одной страны, которая не регламентирует работу с самогонными аппаратами, только у нас на сегодняшний день все разрешено", - отметил глава союза."Почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним или почему можно самогонный аппарат продавать в киоске? Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? Это абсолютно логичные требования, не драконовские, не направленные против людей, которые льют лично для себя, не на продажу", - продолжил он."Есть разработанные Росалкогольрегулированием положения, согласно которым мы планировали бы ввести какую-то регламентацию в оборот самогонных аппаратов. Почему можно, например, самогонный аппарат держать пожароопасным в жилом помещении - в основном это в жилых помещениях и в квартирах, - почему нельзя его сертифицировать на предмет пожароопасности? Это абсолютно логичные требования, я считаю, они не вызовут какого-то сильного протеста у людей", - добавил Косарев.Он сообщил, что специально взял 12 образцов с рынка самогона и провел исследование по содержанию примесей в напитках. "По метанолу - в 66 раз превышение по отношению к ГОСТу, по сивухе - в 832 раза, по эфирам альдегидов - в 62 раза", - отметил президент СПАП.

https://ria.ru/20211027/metanol-1756485583.html

https://ria.ru/20211028/alkogol-1756662108.html

https://ria.ru/20211018/otravlenie-1754981895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), здоровье - общество, россия