https://ria.ru/20211028/sammit-1756696857.html

Лавров примет участие в саммите G20 в Риме

Лавров примет участие в саммите G20 в Риме - РИА Новости, 28.10.2021

Лавров примет участие в саммите G20 в Риме

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30-31 октября примет участие в очном саммите G20 в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:45

2021-10-28T15:45

2021-10-28T15:58

в мире

рим

большая двадцатка

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30-31 октября примет участие в очном саммите G20 в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите "Группы двадцати" в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20211024/putin-1756017685.html

рим

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, рим, большая двадцатка, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров