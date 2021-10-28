https://ria.ru/20211028/sammit-1756696857.html
Лавров примет участие в саммите G20 в Риме
Лавров примет участие в саммите G20 в Риме - РИА Новости, 28.10.2021
Лавров примет участие в саммите G20 в Риме
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30-31 октября примет участие в очном саммите G20 в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:45
2021-10-28T15:45
2021-10-28T15:58
в мире
рим
большая двадцатка
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30-31 октября примет участие в очном саммите G20 в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите "Группы двадцати" в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, рим, большая двадцатка, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
15:45 28.10.2021 (обновлено: 15:58 28.10.2021)
Лавров примет участие в саммите G20 в Риме
Глава МИД Лавров примет участие в саммите G20 в Риме