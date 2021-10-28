https://ria.ru/20211028/rusofobiya-1756535444.html

В Европе эпидемия хореи: виновата Россия

В Европе эпидемия хореи: виновата Россия - РИА Новости, 28.10.2021

В Европе эпидемия хореи: виновата Россия

От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T07:58

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европа

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От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не прислали нужные документы, чтобы в ЕС могли зарегистрировать вакцину Sputnik V", от обвинений в "шантаже газом" до прессинга журналистов RT в странах Евросоюза, от многомиллионных грантов, чтобы поддерживать тех, кто работает на развал нашего общества до угроз: Европу сотрясает русофобия, как пациента сотрясала бы болезнь, которую еще называют "пляска святого Витта" (медицинское название — хорея).Хотя от любви до ненависти — а русофобия есть форма проявления не только страха, но и утробной ненависти — как мы знаем, всего один шаг, Европе, чтобы этот шаг сделать, потребовалось чуть больше двух десятилетий.…А как она нас любила, помните? Как слала гуманитарную помощь (немножко из разряда — на тебе, боже, что мне негоже, но мы, в общем, и за это все перемороженное и ношеное были признательны и благодарны)?Еще Европа нас просвещала, рассказывая, что на самом деле мы — люди жестокие, во всем виноватые, устроившие в стране ГУЛАГ, убивавшие всех и все подряд.Все эти пассы сопровождались продвижением российского же искусства — фестивали, выставки, но отбиралось для показа только то, что утверждало исходный тезис: "русские — это дикари, цель которых уничтожить себя и других".Заметим, что это происходило уже после того, как Запад сам себя объявил победителем в холодной войне.И назвав себя же "сияющим градом на холме".Какие-то мотыльки на это сияние и устремились.Россия тем временем выползала — как могла — из того ада, который, скажем прямо, был не только результатом ошибок ее руководства, не только итогом истерик, возгоняемых в тогдашних "Огоньках" и "Московских новостях" (там любая публикация шла под девизом "Больше ада!"), но и целью, которую ставили те, кто абсолютно сознательно сеял в стране хаос.Сеятели эти сидели в приятных офисах с ослепительными видами на европейские красоты и хотели одного — получить доступ, желательно по максимально низкой цене, к нашим ресурсам.Российская либеральная в кавычках общественность, возвращаясь из своих вояжей из Мадрида или Флоренции, говоря о благополучии тамошней жизни, никогда — либо сознательно, либо по невежеству — не упоминала о бирочке с ценником, которая болталась на каждой улице и на каждом доме.Благополучие Европы, в силу геологических резонов лишенной практически всех природных ресурсов, было основано на колониализме.Малейшее политическое колебание, и этот богатый континент можно было поставить на колени примерно за неделю: вспомним хотя бы нефтяное эмбарго начала 70-х.И хотя Евросоюз и даже те сателлиты, которые мечтали к нему присоседиться и в него кооптироваться на правах младших партнеров, в адрес России продолжали говорить ласковые слова (а мы этим словам доверяли), на деле все выглядело иначе.И они знали, что на рубеже тысячелетия стартует схватка за природные ресурсы, и наиболее дальновидные российские политики это тоже понимали.Другое дело, что они думали, что мы полученные средства от продажи сырья потратим на "жвачку и джинсы" (нам же объяснили в том же "Огоньке", что это "символы свободы и прогресса"), а мы их потратили на создание современной армии, на строительство дорог, на приведение в порядок городов, на разработку доктрины безопасности — словом, на все то, на что мы, по мнению европейских бюрократов и американских глобалистов, тратить права не имели.А еще мы, пусть это было и непросто, взглянули в лицо европейской реальности — а в ее глазах была уже не ласка и показная нежность, а злоба. И зависть.Коллективный Запад повел себя как тот человек, который, по замечанию Набокова, был уверен, что живет рядом с колбасником, а выяснилось, что этот колбасник — еще и гениальный поэт.Коллективный Запад вот именно за это, за то, что Россия отказалась быть в роли "колбасника", ее и возненавидел.Ненависть, казалось, чувство иррациональное, и от ненависти Европа должна, по идее, должна была себя излечить, однако эмоцио продолжает перевешивать рацио.Сегодня Россию ненавидят за то, что она сумела себя сохранить, что она сумела себя — как нацию — защитить, ее ненавидят и за то, что в мире, для которого ключевым словом стала нестабильность, России удалось, пусть ошибаясь поначалу и ощупью, найти свой путь, что у нее получилось стать арбитром, помогающим найти выход из тяжелейших конфликтов и кризисов.Россия сберегла собственную систему ценностей, оставаясь при этом абсолютно открытой миру и тем вызовам, которые несет новое время.Когда нас списывали со счетов, думая, что мы — "региональная бензоколонка", мы усмехнулись и пошли работать дальше.Как-никак мы-то знаем, что и кого защищаем и что и для кого это делаем.Ну а что до русофобии, то, конечно, не слишком приятно наблюдать за "пляской святого Витта" тех, кого мы считали людьми воспитанными, образованными и здравомыслящими, но, как знает любой врач, любая истерика заканчивается тем быстрее, чем меньше на нее обращают внимания.В конце концов, у каждого есть свое дело: мы нашу страну строим, а они ее ненавидят.А то, кто в такой ситуации одерживает верх, знает всякий, знакомый с историей Европы, как давней, так и недавней.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/1755645849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/putin-1755677520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/latviya-1743327095.html

https://ria.ru/20210608/tolstoy-1736154521.html

https://ria.ru/20211023/imperiya-1755859772.html

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авторы, европа, россия