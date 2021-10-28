https://ria.ru/20211028/rozysk-1756749614.html
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск - РИА Новости, 28.10.2021
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск
Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:21
2021-10-28T19:21
2021-10-28T19:37
происшествия
следствие
россия
иван сафронов
иван павлов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626502_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00bfdfbab36cad27512499d8c0e3155b.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск.Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. В сентябре Павлов заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной."Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (ФСБ Александр) Чабан", - рассказал собеседник агентства.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
https://ria.ru/20211015/safronov-1754705835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626502_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_45cabafb061a7a96d1ffd19c3dbd6b4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следствие, россия, иван сафронов, иван павлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, роскосмос
19:21 28.10.2021 (обновлено: 19:37 28.10.2021)
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск
Адвоката Павлова, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск