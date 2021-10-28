https://ria.ru/20211028/rozysk-1756749614.html

Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск

Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск - РИА Новости, 28.10.2021

Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск

Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:21

2021-10-28T19:21

2021-10-28T19:37

происшествия

следствие

россия

иван сафронов

иван павлов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

роскосмос

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск.Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. В сентябре Павлов заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной."Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (ФСБ Александр) Чабан", - рассказал собеседник агентства.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.

https://ria.ru/20211015/safronov-1754705835.html

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происшествия, следствие, россия, иван сафронов, иван павлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, роскосмос