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Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск - РИА Новости, 28.10.2021
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск
Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:21
2021-10-28T19:37
происшествия
следствие
россия
иван сафронов
иван павлов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
роскосмос
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск.Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. В сентябре Павлов заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной."Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (ФСБ Александр) Чабан", - рассказал собеседник агентства.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
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Новости
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происшествия, следствие, россия, иван сафронов, иван павлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, роскосмос
19:21 28.10.2021 (обновлено: 19:37 28.10.2021)
 
Адвоката, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск

Адвоката Павлова, защищавшего обвиненного в госизмене Сафронова, объявили в розыск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и уехавший из России, сообщил РИА Новости, что объявлен в розыск.
Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. В сентябре Павлов заявил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной.
"Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (ФСБ Александр) Чабан", - рассказал собеседник агентства.
Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 11:54
Обвиняемому в госизмене Сафронову запретили получать и отправлять письма
 
ПроисшествияСледствиеРоссияИван СафроновИван ПавловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФРоскосмос
 
 
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