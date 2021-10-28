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Власти Москвы оценили отношение родителей к COVID-тестированию в школах
Власти Москвы оценили отношение родителей к COVID-тестированию в школах - РИА Новости, 28.10.2021
Власти Москвы оценили отношение родителей к COVID-тестированию в школах
Более 90% родителей не против тестирования на COVID детей в школах Москвы, рассказал руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков на... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:03
2021-10-28T16:03
2021-10-28T16:11
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 90% родителей не против тестирования на COVID детей в школах Москвы, рассказал руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков на заседание комиссии Мосгордумы по образованию."Эта мера направлена на предотвращение распространения заболевания. Это то, что позволит на ранней стадии выявить заболевшего ребёнка, чтобы дальше вовремя произвести все необходимые мероприятия по его лечению, и, кроме того, это безопасность для тех, кто находится непосредственно в его окружении. И вообще-то те факты, которые есть на сегодняшний момент - больше 90% родителей поддерживают проведение такого тестирования. При этом при всем те материалы, которые используются - абсолютно безопасны", - отметил Молотков.
https://ria.ru/20211026/ptsr-testirovanie-1756231276.html
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общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:03 28.10.2021 (обновлено: 16:11 28.10.2021)
Власти Москвы оценили отношение родителей к COVID-тестированию в школах
Власти Москвы: более 90 процентов родителей не против COVID-тестирования детей в школах