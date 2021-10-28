https://ria.ru/20211028/roboty-1756609041.html

Эксперт рассказал, когда роботы смогут следить за детьми

Эксперт рассказал, когда роботы смогут следить за детьми - РИА Новости, 28.10.2021

Эксперт рассказал, когда роботы смогут следить за детьми

Высокоинтеллектуальные роботы-помощники появятся через 10 лет в офисах и домах россиян, а роботы-партнеры будут следить за детьми, поделился своим прогнозом с... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T06:36

2021-10-28T06:36

2021-10-28T06:36

технологии

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Высокоинтеллектуальные роботы-помощники появятся через 10 лет в офисах и домах россиян, а роботы-партнеры будут следить за детьми, поделился своим прогнозом с РИА Новости руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета "Иннополис" Артур Шимановский.Он объяснил, что техника станет более совершенной, роботы будут более интеллектуальны, чем в настоящий момент. Это позволит значительно улучшить алгоритмы принятия решений. "Роботы научатся быстро передвигаться по направлениям со сложным профилем поверхности: лестницы, грязь, глубокий снег, горы, пересеченная местность и тому подобное. Изменится тип аккумуляторов для хранения энергии. Роботы станут более автономными, те же охранники смогут контролировать участки большой протяженности", - прогнозирует специалист.Шимановский считает, что роботизированные устройства будут перемещаться при помощи колесных и гусеничных групп. "Это самое оптимальное и энергоэффективное решение в сегодняшних реалиях. Человекоподобных роботов в массовом секторе через 10 лет точно не будет. Нужно решить очень много задач: автономность, прямохождение, работа с хрупкими и деформируемыми объектами, приводы, ориентация и алгоритмы принятия решений", - объясняет эксперт.При этом роботы, которых обычно показывают в кино, появятся лишь через 20 лет, отмечает Шимановский.Внедрения роботов в офисы также можно ожидать после 2030 года. "В частности, их можно будет увидеть в зоне ресепшн, в роли гидов, внутренних курьеров и доставщиков корреспонденции. Уверен, что в будущем точки общепита также подвергнутся сквозной автоматизации. Не стоит забывать и про роботов-уборщиков, дворников и охранников. В перспективе - это реальность, которая наступит через 10 лет", - заключил Шимановский.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/robot-1754313806.html

https://realty.ria.ru/20210910/roboty-1749562100.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия