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Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021
Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
В нерабочие дни рекомендуется соблюдать режим дня, не переедать, а также занимать мозг книгами, фильмами и интеллектуальными играми, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:57
2021-10-28T03:58
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В нерабочие дни рекомендуется соблюдать режим дня, не переедать, а также занимать мозг книгами, фильмами и интеллектуальными играми, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября."Принятые меры вынудили многих скорректировать свои планы, однако если каникулы заранее хорошо спланировать и с пользой провести время, набравшись сил, то, конечно, такой отдых пойдет на пользу, а на работу вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими", - сказал Тяжельников.По его словам, организм человека так устроен, что его легко сбить с ритма: достаточно несколько раз поздно лечь спать и поздно поужинать – и восстанавливать режим придется с трудом, на привыкание к нему придется потратить вдвое больше времени.Врач подчеркнул, что важно так спланировать и провести "каникулы", чтобы не пришлось после них с трудом возвращаться в норму.По его словам, чтобы дать отдохнуть мозгу, но в то же время совсем не расслабляться, можно занять ум хорошими книгами, просмотром интересных и познавательных фильмов, интеллектуальными играми с детьми, что даст и позитивные эмоции.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:57 28.10.2021 (обновлено: 03:58 28.10.2021)
 
Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни

Врач Тяжельников посоветовал не нарушать режим сна и не переедать в нерабочие дни

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале
Медицинский работник в резервном госпитале - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В нерабочие дни рекомендуется соблюдать режим дня, не переедать, а также занимать мозг книгами, фильмами и интеллектуальными играми, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
00:27Распространение коронавируса
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"Принятые меры вынудили многих скорректировать свои планы, однако если каникулы заранее хорошо спланировать и с пользой провести время, набравшись сил, то, конечно, такой отдых пойдет на пользу, а на работу вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими", - сказал Тяжельников.
По его словам, организм человека так устроен, что его легко сбить с ритма: достаточно несколько раз поздно лечь спать и поздно поужинать – и восстанавливать режим придется с трудом, на привыкание к нему придется потратить вдвое больше времени.
Врач подчеркнул, что важно так спланировать и провести "каникулы", чтобы не пришлось после них с трудом возвращаться в норму.
"Во-первых, надо стараться не нарушать режим сна и бодрствования. Нужно спать ночью и не отсыпаться днем. Во-вторых, не стоит переедать, особенно в вечерние часы, чтобы не сбрасывать потом лишние килограммы. К тому же поздний и обильный прием пищи – это нагрузка на организм. Вместо отдыха вы заставляете его работать в усиленном режиме", - отметил собеседник агентства.
По его словам, чтобы дать отдохнуть мозгу, но в то же время совсем не расслабляться, можно занять ум хорошими книгами, просмотром интересных и познавательных фильмов, интеллектуальными играми с детьми, что даст и позитивные эмоции.
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