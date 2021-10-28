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Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни

Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни - РИА Новости, 28.10.2021

Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни

В нерабочие дни рекомендуется соблюдать режим дня, не переедать, а также занимать мозг книгами, фильмами и интеллектуальными играми, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T03:57

2021-10-28T03:57

2021-10-28T03:58

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В нерабочие дни рекомендуется соблюдать режим дня, не переедать, а также занимать мозг книгами, фильмами и интеллектуальными играми, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября."Принятые меры вынудили многих скорректировать свои планы, однако если каникулы заранее хорошо спланировать и с пользой провести время, набравшись сил, то, конечно, такой отдых пойдет на пользу, а на работу вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими", - сказал Тяжельников.По его словам, организм человека так устроен, что его легко сбить с ритма: достаточно несколько раз поздно лечь спать и поздно поужинать – и восстанавливать режим придется с трудом, на привыкание к нему придется потратить вдвое больше времени.Врач подчеркнул, что важно так спланировать и провести "каникулы", чтобы не пришлось после них с трудом возвращаться в норму.По его словам, чтобы дать отдохнуть мозгу, но в то же время совсем не расслабляться, можно занять ум хорошими книгами, просмотром интересных и познавательных фильмов, интеллектуальными играми с детьми, что даст и позитивные эмоции.

https://ria.ru/20211028/kanikuly-1756598382.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/kovid-1756446995.html

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