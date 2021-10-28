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Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19

Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19

Риск повторно заболеть COVID-19 появляется через полгода после заражения, заявил главный врач больницы № 40 в столичной Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:12

2021-10-28T21:12

2021-10-28T22:56

здоровье - общество

коммунарка (москва)

коронавирус в россии

денис проценко

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Риск повторно заболеть COVID-19 появляется через полгода после заражения, заявил главный врач больницы № 40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.Как подчеркнул медик, если человек переболел, но не привился, то велики шансы, что он может заразиться и заболеть повторно.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус в россии, денис проценко