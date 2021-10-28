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Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19
Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19
Риск повторно заболеть COVID-19 появляется через полгода после заражения, заявил главный врач больницы № 40 в столичной Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:12
2021-10-28T22:56
здоровье - общество
коммунарка (москва)
коронавирус в россии
денис проценко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Риск повторно заболеть COVID-19 появляется через полгода после заражения, заявил главный врач больницы № 40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.Как подчеркнул медик, если человек переболел, но не привился, то велики шансы, что он может заразиться и заболеть повторно.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус в россии, денис проценко
21:12 28.10.2021 (обновлено: 22:56 28.10.2021)
 
Проценко рассказал, через сколько месяцев можно повторно заболеть COVID-19

Проценко заявил, что риск повторного заболевания COVID-19 появляется через шесть месяцев

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Риск повторно заболеть COVID-19 появляется через полгода после заражения, заявил главный врач больницы № 40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

"Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Как подчеркнул медик, если человек переболел, но не привился, то велики шансы, что он может заразиться и заболеть повторно.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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