https://ria.ru/20211028/rezident-1756637480.html

Компания "Завидово Парк" включена в число резидентов ОЭЗ в Верхневолжье

Компания "Завидово Парк" включена в число резидентов ОЭЗ в Верхневолжье - РИА Новости, 28.10.2021

Компания "Завидово Парк" включена в число резидентов ОЭЗ в Верхневолжье

Компания "Завидово Парк" включена в число резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово" в Тверской области, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:30

2021-10-28T11:30

2021-10-28T11:30

экономика

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 28 окт – РИА Новости. Компания "Завидово Парк" включена в число резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово" в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседание экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области, которое провёл губернатор региона Игорь Руденя."Завидово – один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса", - отметил на заседании Руденя, слова которого приводит пресс-служба.С этого года в регионе началась реализация проекта "Завидово парк". Одним из ключевых объектов комплекса станет уникальный круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений. Также будут построены отели более чем на 1,1 тысячи номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. За 10 лет реализации проекта объём налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты превысит 2 миллиарда рублей.Предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта - более 32 миллиардов рублей, будет создано свыше 900 новых рабочих мест. Финансирование реализации проекта подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.Вхождение в число резидентов ОЭЗ даёт инвестору право на получение федеральных льгот — освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Кроме того, правительством Тверской области принято решение снизить для новых участников особой экономической зоны ставки налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, до 12,5%.ОЭЗ "Завидово" в Тверской области создана в 2015 году. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211022/zavidovo-1755787048.html

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экономика, игорь руденя