https://ria.ru/20211028/rezerv-1756704437.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.10.2021

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:15

2021-10-28T16:15

2021-10-28T16:15

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.Таким образом, за неделю с 15 по 22 октября международные резервы увеличились на 1,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

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россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия