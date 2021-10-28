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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 28.10.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:15
2021-10-28T16:15
2021-10-28T16:15
экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.Таким образом, за неделю с 15 по 22 октября международные резервы увеличились на 1,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум, составив $621,6 миллиарда