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Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аэрофлота

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аэрофлота - РИА Новости, 28.10.2021

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аэрофлота

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО "Аэрофлот" с уровня "BB-" до уровня "ВВ". Агентство также изменило прогноз рейтинга с... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:28

2021-10-28T10:28

2021-10-28T10:28

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МОСКВА, 28 окт - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО "Аэрофлот" с уровня "BB-" до уровня "ВВ". Агентство также изменило прогноз рейтинга с "негативного" на "стабильный".В Fitch отметили активное восстановление российского рынка, указав, что "пассажирооборот (RPK) и загрузка кресел на внутреннем рынке РФ превысили показатели до пандемии". Аналитики агентства ожидают, что "международный сегмент авиаперевозок восстановится до уровня 2019 года к 2023 году, учитывая снижение объёма выставленных ёмкостей во время пандемии, которое нашло отражение в растущих доходных ставках в 2021 году".Аналитики рейтингового агентства отдельно отметили успешные усилия Компании по переносу поставок воздушных судов и реструктуризации лизинговых платежей, указав, что это "улучшает финансовую гибкость перевозчика" и "Группа по-прежнему использует один из самых молодых парков воздушных судов среди крупных глобальных авиаперевозчиков". Особое внимание Фитч уделил "важности Группы "Аэрофлот" для экономики РФ и обеспечения транспортной связанности регионов страны", что подтверждается своевременностью мер государственной поддержки, принятых во время пандемии."Повышение международным агентством Fitch кредитного рейтинга Аэрофлота отражает значительную работу, проделанную Компанией по улучшению ситуации с ликвидностью, а также системообразующее значение Группы "Аэрофлот" для отрасли и экономики страны в целом. Проведённая реструктуризация поставок воздушных судов, привлечение дополнительного капитала, в том числе кредитов, поддержанных государственными гарантиями, позволили Компании пройти наиболее трудный период пандемии. Повышение кредитного рейтинга Аэрофлота и его стабильный прогноз ещё раз подтверждает надёжное кредитное положение Компании для контрагентов" — прокомментировал решение агентства Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот".АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Контакты для инвесторов:АэрофлотОтдел по связям с инвесторами и рынкам капитала+7 (495) 258-06-86ir@aeroflot.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы