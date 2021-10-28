https://ria.ru/20211028/restorany-1756760860.html

Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19

Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в ежемесячном обращении к жителям Подмосковья, что закрытие ресторанов и сферы услуг для привитых граждан... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:39

2021-10-28T20:39

2021-10-28T20:39

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

здоровье - общество

россия

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КРАСНОГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в ежемесячном обращении к жителям Подмосковья, что закрытие ресторанов и сферы услуг для привитых граждан связано с необходимостью сбить темпы заболевания коронавирусом.Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни. В Москве и Подмосковье нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, также главы этих регионов постановили приостановить в этот период работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости."Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным", - сказал Воробьев.Он также добавил, что надеется, что с 8 ноября рестораны и сфера услуг заработают по QR-кодам в привычном режиме.

https://ria.ru/20211028/magaziny-1756760314.html

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москва

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