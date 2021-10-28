https://ria.ru/20211028/restorany-1756760860.html
Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19
Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в ежемесячном обращении к жителям Подмосковья, что закрытие ресторанов и сферы услуг для привитых граждан... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:39
2021-10-28T20:39
2021-10-28T20:39
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
владимир путин
андрей воробьев
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_112:35:2947:1630_1920x0_80_0_0_eab1b226ec14896f1aeeba9f7e0a7ad7.jpg
КРАСНОГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в ежемесячном обращении к жителям Подмосковья, что закрытие ресторанов и сферы услуг для привитых граждан связано с необходимостью сбить темпы заболевания коронавирусом.Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни. В Москве и Подмосковье нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября, также главы этих регионов постановили приостановить в этот период работу предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости."Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным", - сказал Воробьев.Он также добавил, что надеется, что с 8 ноября рестораны и сфера услуг заработают по QR-кодам в привычном режиме.
https://ria.ru/20211028/magaziny-1756760314.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e96ffa94cf46ae9f6c8de11e1a9edbc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, владимир путин, андрей воробьев, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Воробьев объяснил закрытие ресторанов для вакцинированных от COVID-19
Глава Московской области Воробьев объяснил закрытие ресторанов для привитых от COVID-19