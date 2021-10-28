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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211028/rektor-1756633192.html
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа - РИА Новости, 28.10.2021
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:11
2021-10-28T11:24
культура
гитис
григорий заславский
россия
новости культуры
театр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза."За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - говорится в сообщении.Заславский будет занимать эту должность в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.Также ректор подробно рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание всех условий для работы творческих кадров в региональных театрах России.
https://ria.ru/20211027/mkht-1756541414.html
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гитис, григорий заславский, россия, новости культуры, театр
11:11 28.10.2021 (обновлено: 11:24 28.10.2021)
 
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа

Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа на пять лет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРектор ГИТИСа Григорий Заславский на пресс-конференции, посвящённой Международному фестивалю театральных школ "Подиум 2019"
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский на пресс-конференции, посвящённой Международному фестивалю театральных школ Подиум 2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза.
"За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - говорится в сообщении.
Заславский будет занимать эту должность в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.
Также ректор подробно рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.
Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание всех условий для работы творческих кадров в региональных театрах России.
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КультураГИТИСГригорий ЗаславскийРоссияНовости культурыТеатр
 
 
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