https://ria.ru/20211028/rektor-1756633192.html
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа - РИА Новости, 28.10.2021
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:11
2021-10-28T11:11
2021-10-28T11:24
культура
гитис
григорий заславский
россия
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156139/97/1561399758_0:127:2448:1503_1920x0_80_0_0_1a357a6b87d948182e46bb32ce735512.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза."За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - говорится в сообщении.Заславский будет занимать эту должность в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.Также ректор подробно рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание всех условий для работы творческих кадров в региональных театрах России.
https://ria.ru/20211027/mkht-1756541414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156139/97/1561399758_137:0:2309:1629_1920x0_80_0_0_8dbc0569646b5e37f93d39c2febdc1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитис, григорий заславский, россия, новости культуры, театр
11:11 28.10.2021 (обновлено: 11:24 28.10.2021)
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа
Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа на пять лет
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Григория Заславского
избрали ректором ГИТИСа
на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза.
"За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - говорится в сообщении.
Заславский будет занимать эту должность в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.
Также ректор подробно рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.
Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание всех условий для работы творческих кадров в региональных театрах России.