https://ria.ru/20211028/rektor-1756633192.html

Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа

Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа - РИА Новости, 28.10.2021

Григория Заславского переизбрали ректором ГИТИСа

Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:11

2021-10-28T11:11

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Григория Заславского избрали ректором ГИТИСа на второй пятилетний срок, сообщили в пресс-службе вуза."За кандидатуру Заславского проголосовали 252 делегата, 8 - против из 263 зарегистрированных на общем собрании (конференции) ГИТИСа 27 октября. Участие в голосовании приняли педагоги, сотрудники и обучающиеся вуза согласно квотам, утвержденным ученым советом", - говорится в сообщении.Заславский будет занимать эту должность в течение пяти лет. В своей программе развития вуза он подчеркнул, что особое внимание будет уделяться всестороннему использованию научно-исследовательского потенциала и развитию молодых кадров.Также ректор подробно рассказал о двух стратегических проектах ГИТИСа, с которыми институт выиграл в программе "Приоритет-2030". Первый проект "Новый русский театр "Станиславский-2030" предполагает создание открытой образовательной платформы GITIS Open, которая представит совокупность методов преподавания актерской техники выдающихся мастеров русской театральной школы ГИТИСа.Второй проект "Развитие человеческого капитала в регионах" будет направлен на отбор талантливой молодежи и создание всех условий для работы творческих кадров в региональных театрах России.

https://ria.ru/20211027/mkht-1756541414.html

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гитис, григорий заславский, россия, новости культуры, театр