https://ria.ru/20211028/razrabotka-1756626574.html

Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников

Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников - РИА Новости, 28.10.2021

Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников

Университет Иннополис и Корпорация морского приборостроения совместно займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:47

2021-10-28T10:47

2021-10-28T10:48

республика татарстан

технологии

казань

иннополис (татарстан)

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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Университет Иннополис и Корпорация морского приборостроения совместно займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения и навигации, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) Леонид Стругов в среду подписали в Казани соглашение о научно-техническом сотрудничестве между правительством республики и корпорацией, предусматривающее совместную работу над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами."На базе нового центра разработок АО "КМП" в Университете Иннополис участники соглашения займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, морского геофизического и гидрографического оборудования и других программных продуктов, а также проектированием и строительством судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана", - говорится в сообщении.Стороны договорились проработать вопрос о создании в Татарстане полигона для испытаний безэкипажных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии предприятий республики. Также в рамках соглашения стороны организуют совместное обучение и стажировки для специалистов корпорации.По информации вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, Иннополис имеет хорошие возможности для взаимодействия с Корпорацией морского приборостроения по шести приоритетным направлениям. Это, в частности, разработка систем автономного судовождения, систем навигации, элементной базы для продукции АО "КМП" в рамках дизайн-центра Университета Иннополис, целевая подготовка специалистов корпорации в ИТ-вузе и ряд других. Сотрудничество имеет перспективы также в связи с созданием на базе Университета Иннополис федерального исследовательского центра по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20211013/sotrudnichestvo-1754606368.html

казань

иннополис (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, казань, иннополис (татарстан)