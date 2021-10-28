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Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников
Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников - РИА Новости, 28.10.2021
Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников
Университет Иннополис и Корпорация морского приборостроения совместно займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:47
2021-10-28T10:48
республика татарстан
технологии
казань
иннополис (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Университет Иннополис и Корпорация морского приборостроения совместно займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения и навигации, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) Леонид Стругов в среду подписали в Казани соглашение о научно-техническом сотрудничестве между правительством республики и корпорацией, предусматривающее совместную работу над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами."На базе нового центра разработок АО "КМП" в Университете Иннополис участники соглашения займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, морского геофизического и гидрографического оборудования и других программных продуктов, а также проектированием и строительством судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана", - говорится в сообщении.Стороны договорились проработать вопрос о создании в Татарстане полигона для испытаний безэкипажных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии предприятий республики. Также в рамках соглашения стороны организуют совместное обучение и стажировки для специалистов корпорации.По информации вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, Иннополис имеет хорошие возможности для взаимодействия с Корпорацией морского приборостроения по шести приоритетным направлениям. Это, в частности, разработка систем автономного судовождения, систем навигации, элементной базы для продукции АО "КМП" в рамках дизайн-центра Университета Иннополис, целевая подготовка специалистов корпорации в ИТ-вузе и ряд других. Сотрудничество имеет перспективы также в связи с созданием на базе Университета Иннополис федерального исследовательского центра по искусственному интеллекту.
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технологии, казань, иннополис (татарстан)
10:47 28.10.2021 (обновлено: 10:48 28.10.2021)
 

Татарстан и КМП создадут системы для судов-беспилотников

© Фото : Правительство Республики Татарстан Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) Леонид Стругов
Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и генеральный директор АО Корпорация морского приборостроения (КМП) Леонид Стругов - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Правительство Республики Татарстан
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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Университет Иннополис и Корпорация морского приборостроения совместно займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения и навигации, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин и генеральный директор АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) Леонид Стругов в среду подписали в Казани соглашение о научно-техническом сотрудничестве между правительством республики и корпорацией, предусматривающее совместную работу над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами.
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"На базе нового центра разработок АО "КМП" в Университете Иннополис участники соглашения займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, морского геофизического и гидрографического оборудования и других программных продуктов, а также проектированием и строительством судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана", - говорится в сообщении.
Стороны договорились проработать вопрос о создании в Татарстане полигона для испытаний безэкипажных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии предприятий республики. Также в рамках соглашения стороны организуют совместное обучение и стажировки для специалистов корпорации.
"Уверен, что соглашение будет способствовать успешному и взаимовыгодному научно-техническому сотрудничеству Университета Иннополис и Корпорации морского приборостроения, применению инновационных технологий цифровой экономики для решения задач предприятий Республики Татарстан", - подчеркнул Нигматуллин.
По информации вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, Иннополис имеет хорошие возможности для взаимодействия с Корпорацией морского приборостроения по шести приоритетным направлениям. Это, в частности, разработка систем автономного судовождения, систем навигации, элементной базы для продукции АО "КМП" в рамках дизайн-центра Университета Иннополис, целевая подготовка специалистов корпорации в ИТ-вузе и ряд других. Сотрудничество имеет перспективы также в связи с созданием на базе Университета Иннополис федерального исследовательского центра по искусственному интеллекту.
 
Республика ТатарстанТехнологииКазаньИннополис (Татарстан)
 
 
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