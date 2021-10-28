13:04 28.10.2021 (обновлено: 15:16 28.10.2021)
В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева
Песков: Кремлю неизвестны причины розыска Савельева, обнародовавшего видео с пытками
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюрьме, этим вопросом занимаются правоохранители, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ранее сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Саратовской области, Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, он заочно арестован.
"Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Я вам рекомендую за причинами обращаться все-таки в правоохранительные органы. Это не наша прерогатива", — сказал Песков журналистам.
Говоря о ситуации в целом, он отметил, что была оперативная реакция, Генпрокуратура начала соответствующие проверки.
"Мы исходим из того, что нужно сначала дождаться результатов этих проверок", — подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос, готов ли президент наблюдать за этим делом, как это было с другими громкими делами, Песков сказал, что воздержится от каких-то параллелей и комментариев.
"Мы видели сообщения (о розыске. — Прим. ред.), но дело в том, что нам не известны причины, по которым он был объявлен в розыск", — сказал он.
"Мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов", — отметил Песков.
По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".
Уточняется, что 18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу — заочно.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.
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