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В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева
В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева - РИА Новости, 28.10.2021
В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева
В Кремле не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюрьме, этим вопросом занимаются... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:04
2021-10-28T15:16
происшествия
саратов
саратовская область
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюрьме, этим вопросом занимаются правоохранители, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Саратовской области, Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, он заочно арестован."Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Я вам рекомендую за причинами обращаться все-таки в правоохранительные органы. Это не наша прерогатива", — сказал Песков журналистам.Говоря о ситуации в целом, он отметил, что была оперативная реакция, Генпрокуратура начала соответствующие проверки."Мы исходим из того, что нужно сначала дождаться результатов этих проверок", — подчеркнул представитель Кремля.На вопрос, готов ли президент наблюдать за этим делом, как это было с другими громкими делами, Песков сказал, что воздержится от каких-то параллелей и комментариев."Мы видели сообщения (о розыске. — Прим. ред.), но дело в том, что нам не известны причины, по которым он был объявлен в розыск", — сказал он."Мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов", — отметил Песков.По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".Уточняется, что 18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу — заочно.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html
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происшествия, саратов, саратовская область, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:04 28.10.2021 (обновлено: 15:16 28.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева

Песков: Кремлю неизвестны причины розыска Савельева, обнародовавшего видео с пытками

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Красную площадь и Кремль в Москве
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюрьме, этим вопросом занимаются правоохранители, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ранее сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Саратовской области, Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, он заочно арестован.
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"Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Я вам рекомендую за причинами обращаться все-таки в правоохранительные органы. Это не наша прерогатива", — сказал Песков журналистам.
Говоря о ситуации в целом, он отметил, что была оперативная реакция, Генпрокуратура начала соответствующие проверки.
"Мы исходим из того, что нужно сначала дождаться результатов этих проверок", — подчеркнул представитель Кремля.
На вопрос, готов ли президент наблюдать за этим делом, как это было с другими громкими делами, Песков сказал, что воздержится от каких-то параллелей и комментариев.
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"Мы видели сообщения (о розыске. — Прим. ред.), но дело в том, что нам не известны причины, по которым он был объявлен в розыск", — сказал он.
"Мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов", — отметил Песков.
По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".
Уточняется, что 18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу — заочно.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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