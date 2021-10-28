https://ria.ru/20211028/pytki-1756658884.html

В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева

В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле прокомментировали объявление в розыск программиста Савельева

В Кремле не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюрьме, этим вопросом занимаются... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:04

2021-10-28T13:04

2021-10-28T15:16

происшествия

саратов

саратовская область

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Кремле не знают о причинах объявления в розыск Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюрьме, этим вопросом занимаются правоохранители, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Саратовской области, Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, он заочно арестован."Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Я вам рекомендую за причинами обращаться все-таки в правоохранительные органы. Это не наша прерогатива", — сказал Песков журналистам.Говоря о ситуации в целом, он отметил, что была оперативная реакция, Генпрокуратура начала соответствующие проверки."Мы исходим из того, что нужно сначала дождаться результатов этих проверок", — подчеркнул представитель Кремля.На вопрос, готов ли президент наблюдать за этим делом, как это было с другими громкими делами, Песков сказал, что воздержится от каких-то параллелей и комментариев."Мы видели сообщения (о розыске. — Прим. ред.), но дело в том, что нам не известны причины, по которым он был объявлен в розыск", — сказал он."Мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов", — отметил Песков.По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".Уточняется, что 18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу — заочно.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.

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https://ria.ru/20211007/saratov-1753600036.html

https://ria.ru/20211019/sovfed-1755237110.html

https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html

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происшествия, саратов, саратовская область, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия