https://ria.ru/20211028/putin-1756653619.html

В Кремле прокомментировали письмо благотворителей по закону об иноагентах

В Кремле прокомментировали письмо благотворителей по закону об иноагентах - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле прокомментировали письмо благотворителей по закону об иноагентах

Президент России Владимир Путин пока не видел обращения благотворительных фондов с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах, но оно будет... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:45

2021-10-28T12:45

2021-10-28T12:45

общество

константин хабенский

ксения раппопорт

тимур бекмамбетов

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не видел обращения благотворительных фондов с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах, но оно будет доведено до сведения главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Российские благотворительные фонды обратились к президенту РФ с просьбой вывести их из-под действия закона об иноагентах, в числе подписавших письмо - Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Тимур Бекмамбетов, Лидия Мониава и Ксения Раппопорт, сообщил изданию "Такие дела" учредитель фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский."Нет, пока президент это обращение не видел. Безусловно, это обращение во все доклады будет включено, будет доведено до сведения главы государства", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в целом тема правоприменения закона президентом комментировалась на Валдайском форуме. "И президент говорил о необходимости поработать и разобраться с правопримененческой практикой по этому закону. Поэтому эта работа после таких слов президента, конечно, будет проведена", - сказал он.На вопрос, есть ли позиция по благотворительным организациям, он ответил отрицательно. "Нет, отдельной какой-то позиции нет, мне о ней не известно. Существует определенное соображение по практике правоприменения положений этого закона, поэтому нужно просто спокойно, в контакте с нашими парламентариями, экспертами, соответствующими ведомствами наладить диалог и изложить те опасения, которые имеются", - отметил Песков.

https://ria.ru/20211021/inoagent-1755688385.html

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756581446.html

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общество, константин хабенский, ксения раппопорт, тимур бекмамбетов, принятие закона о сми-иноагентах, россия