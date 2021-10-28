https://ria.ru/20211028/putin-1756625201.html

Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам

Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам - РИА Новости, 28.10.2021

Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам

Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам во многом близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:31

2021-10-28T10:31

2021-10-28T10:38

в мире

владимир путин

экономическое сообщество асеан

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам во многом близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности, развития экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - сказал он на саммите АСЕАН."И сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов", - добавил Путин.Он выразил уверенность в том, что именно с таким настроем пройдет и сегодняшний саммит.

https://ria.ru/20211027/asean-1756414820.html

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в мире, владимир путин, экономическое сообщество асеан, россия