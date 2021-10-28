https://ria.ru/20211028/putin-1756625201.html
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам - РИА Новости, 28.10.2021
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам
Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам во многом близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:31
2021-10-28T10:31
2021-10-28T10:38
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Позиции России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам во многом близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности, развития экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - сказал он на саммите АСЕАН."И сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов", - добавил Путин.Он выразил уверенность в том, что именно с таким настроем пройдет и сегодняшний саммит.
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в мире, владимир путин, экономическое сообщество асеан, россия
10:31 28.10.2021 (обновлено: 10:38 28.10.2021)
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по мировым проблемам
Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Позиции России
и стран АСЕАН по ключевым мировым проблемам во многом близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности, развития экономики, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве", - сказал он на саммите АСЕАН.
"И сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов", - добавил Путин.
Он выразил уверенность в том, что именно с таким настроем пройдет и сегодняшний саммит.