https://ria.ru/20211028/pushkov-1756604408.html

Пушков открыл полякам глаза

Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС - РИА Новости, 28.10.2021

Пушков открыл полякам глаза

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:42

2021-10-28T02:42

2021-10-28T02:42

в мире

польша

алексей пушков

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда.В июле Суд ЕС потребовал прекратить работу палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В среду Варшаву обязали выплачивать миллион евро в сутки в пользу ЕК в качестве штрафа за невыполнение этого решения. В Польше раскритиковали действия Брюсселя. Так, заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение ЕС узурпацией и шантажом.По мнению Пушкова, негодование Польши по поводу решения Европейского суда являются "несколько наигранным"."ЕС - это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?" – задался вопросом он.Как отметил сенатор, Евросоюз доказывает Варшаве, что "нельзя быть немножко беременной". "Польше предстоит доказать обратное", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20211027/voyna-1756578959.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия