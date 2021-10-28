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Пушков открыл полякам глаза
Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС - РИА Новости, 28.10.2021
Пушков открыл полякам глаза
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:42
2021-10-28T02:42
в мире
польша
алексей пушков
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда.В июле Суд ЕС потребовал прекратить работу палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В среду Варшаву обязали выплачивать миллион евро в сутки в пользу ЕК в качестве штрафа за невыполнение этого решения. В Польше раскритиковали действия Брюсселя. Так, заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение ЕС узурпацией и шантажом.По мнению Пушкова, негодование Польши по поводу решения Европейского суда являются "несколько наигранным"."ЕС - это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?" – задался вопросом он.Как отметил сенатор, Евросоюз доказывает Варшаве, что "нельзя быть немножко беременной". "Польше предстоит доказать обратное", - заключил Пушков.
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в мире, польша, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия
02:42 28.10.2021
 
Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС

Сенатор Пушков назвал реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа наигранной

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда.
В июле Суд ЕС потребовал прекратить работу палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В среду Варшаву обязали выплачивать миллион евро в сутки в пользу ЕК в качестве штрафа за невыполнение этого решения. В Польше раскритиковали действия Брюсселя. Так, заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение ЕС узурпацией и шантажом.
По мнению Пушкова, негодование Польши по поводу решения Европейского суда являются "несколько наигранным".
"ЕС - это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?" – задался вопросом он.
Как отметил сенатор, Евросоюз доказывает Варшаве, что "нельзя быть немножко беременной". "Польше предстоит доказать обратное", - заключил Пушков.
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