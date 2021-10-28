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СК организовал проверку после видео из "красной зоны" госпиталя в Томске
СК организовал проверку после видео из "красной зоны" госпиталя в Томске - РИА Новости, 28.10.2021
СК организовал проверку после видео из "красной зоны" госпиталя в Томске
Следователи СК РФ проверят информацию о плохом содержании больных в респираторном госпитале МСЧ №2 Томска, где мужчина якобы три дня под видом врача ухаживал за РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:40
2021-10-28T13:40
распространение коронавируса
происшествия
томская область
октябрьский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
коронавирусы
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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Следователи СК РФ проверят информацию о плохом содержании больных в респираторном госпитале МСЧ №2 Томска, где мужчина якобы три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, сообщает в четверг СУСК по Томской области."Организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в МСЧ-2", - говорится в сообщении. В управлении уточнили, что следователи следственного отдела по Октябрьскому району Томска в рамках проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.Между тем к проверке госпиталя МСЧ №2 Томска в четверг уже приступила специальная комиссия в составе специалистов облдепздрава Томской области, Роспотребнадзора и Росздравнадзора."Создана комиссия для оценки ситуации, в состав комиссии вошли специалисты департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка. Задачи комиссии – оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в "красную зону", - привели в облдепздраве слова замгубернатора Томской области Алены Левко.В среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ-2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в специальный костюм врача, мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с высокой температурой. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге был разоблачен и сбежал.Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала служебную проверку респираторного госпиталя, отметив, что ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации". Чиновница отметила, что в случае подтверждения изложенных в СМИ фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.
https://ria.ru/20211025/tela-1756211670.html
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томская область
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Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы
Внук, переодевшись врачом, ухаживал в "красной зоне" за своей бабушкой. Кадры из больницы
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происшествия, томская область, октябрьский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:40 28.10.2021
 
СК организовал проверку после видео из "красной зоны" госпиталя в Томске

СК организовал проверку после видео из "красной зоны" ковидного госпиталя в Томске

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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Следователи СК РФ проверят информацию о плохом содержании больных в респираторном госпитале МСЧ №2 Томска, где мужчина якобы три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, сообщает в четверг СУСК по Томской области.
"Организована доследственная проверка по размещенной в сети интернет информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в МСЧ-2", - говорится в сообщении. В управлении уточнили, что следователи следственного отдела по Октябрьскому району Томска в рамках проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Между тем к проверке госпиталя МСЧ №2 Томска в четверг уже приступила специальная комиссия в составе специалистов облдепздрава Томской области, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.
"Создана комиссия для оценки ситуации, в состав комиссии вошли специалисты департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка. Задачи комиссии – оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в "красную зону", - привели в облдепздраве слова замгубернатора Томской области Алены Левко.
В среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ-2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в специальный костюм врача, мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с высокой температурой. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге был разоблачен и сбежал.
Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала служебную проверку респираторного госпиталя, отметив, что ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации". Чиновница отметила, что в случае подтверждения изложенных в СМИ фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.
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