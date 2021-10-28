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Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о лжевраче

Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о лжевраче - РИА Новости, 28.10.2021

Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о лжевраче

Прокуратура Томской области организовала проверку после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача в "красной зоне" три дня ухаживал за своей бабушкой... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T06:52

2021-10-28T06:52

2021-10-28T13:29

распространение коронавируса

происшествия

томская область

томск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 28 окт — РИА Новости. Прокуратура Томской области организовала проверку после публикаций в СМИ о том, что мужчина под видом врача в "красной зоне" три дня ухаживал за своей бабушкой в респираторном госпитале МСЧ № 2 Томска, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Томское агентство ТВ2 рассказало историю местного жителя, который решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ-2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в специальный костюм медика, мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил родственницу лежащей в моче и фекалиях с высокой температурой. По данным СМИ, он три дня ухаживал за ней до разоблачения, а потом сбежал.Замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку медучреждения областным департаментом здравоохранения и региональным управлением Роспотребнадзора, отметив, что ситуация, которая показана на видео, недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации".Чиновница отметила, если факты подтвердятся, руководство второй МСЧ привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20211027/meditsina-1756568204.html

томская область

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происшествия, томская область, томск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии