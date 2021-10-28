Губернатор Омской области представил Абрамченко инвестпроекты региона
Глава Омской области Бурков представил вице-премьеру Абрамченко инвестпроекты региона
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков представил вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко приоритетные региональные проекты и обозначил проблемные моменты, поблагодарив федеральный центр за поддержку, сообщает областное правительство.
Бурков поучаствовал в совещании по вопросам социально-экономического развития регионов СФО, где участники презентовали более 50 проектов по развитию сибирских территорий. Как сообщили в областном правительстве, Бурков представил Абрамченко приоритетные региональные проекты с общим объёмом инвестиций 208 миллиардов рублей с созданием 7,5 тысячи рабочих мест. Среди крупнейших инвестпроектов региона губернатор назвал создание особой экономической зоны "Авангард" (25 миллиардов рублей инвестиций), строительство завода катализаторов (36 миллиардов рублей), строительство жилых комплексов в Омске компаниями "Эталон" и "Брусника" (более 110 миллиардов рублей), строительство фанерного завода компанией "Сегежа групп".
"Это те проекты, которые, на мой взгляд, имеют наиболее высокие показатели с точки зрения социальной и экономической отдачи в нашем регионе", - заявил Александр Бурков.
Также губернатор затронул проблемные вопросы - вынос аэропорта из черты города, строительство Красногорского гидроузла на реке Иртыш, компенсации затрат животноводов на покупку кормов, поддержка при покупке крупного рогатого скота и расширение поддержки для мелиорации земель.
Глава региона поблагодарил федеральный центр за поддержку вопроса о строительстве гидроузла, особенно - за решение выделить 4,1 миллиарда рублей в ближайшие три года на завершение первой очереди гидроузла.
Александр Бурков в своём выступлении затронул тему экологии, высказался за необходимость развития электрического транспорта в Омске с использованием инфраструктуры недостроенного метрополитена. Также экологические проблемы может решить продолжением программы по обновлению автотранспорта, работающего на газе, считает Бурков.
"В завершение Александр Бурков обозначил вопрос, который актуален для всех приграничных регионов. Это обустройство пунктов пропуска на государственной границе с Республикой Казахстан", - отмечают в правительстве Омской области.