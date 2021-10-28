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Чем может обернуться покупка б/у авто
Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом - РИА Новости, 28.10.2021
Чем может обернуться покупка б/у авто
На что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Федерации автовладельцев России Максим... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:08
2021-10-28T02:08
2021-10-28T02:08
авто
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.Приобретение автомобиля на вторичном рынке связано с определенными юридическими рисками, отметил он. Машина может быть в залоге у банка или числиться в угоне.Выяснить, не заложен ли автомобиль, можно по VIN-номеру на сайте Федеральной нотариальной палаты, сказал он. А узнать, не находится ли автомобиль в розыске, можно на сайте Госавтоинспекции, добавил эксперт.Руководитель Федерации автовладельцев России посоветовал перед покупкой подержанного автомобиля проверить также, в каких ДТП участвовало транспортное средство и сколько у него было владельцев. Это тоже можно сделать на сайте Госавтоинспекции.Важным показателем, на который стоит обратить внимание, является пробег автомобиля, продолжил он. Однако некоторые продавцы занижают показания приборов, поэтому для оценки реального возраста машины стоит обратить внимание на косвенные признаки."Пробег является существенным показателем при покупке автомобиля, но истинный пробег иногда установить невозможно, и нужно смотреть на косвенные подтверждения – износ руля, педалей, насколько продавлено сиденье", – уточнил Едрышов.Наконец, планируя покупку машины б/у, нужно учитывать риски дополнительных расходов. Как правило, люди приобретают подержанные автомобили, желая сэкономить. Однако никогда нельзя исключать, что какая-нибудь дорогостоящая деталь выйдет из строя, предупредил эксперт."Человеку нужно держать крупную финансовую подушку безопасности на случай, если сломается дорогостоящий агрегат или запчасть выйдет из строя. Новый автомобиль дает по крайней мере гарантию, что об этом не придется думать несколько лет", – заключил Максим Едрышов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html
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авто, россия
Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Глава ФАР Едрышов предупредил о юридических рисках при покупке автомобиля с пробегом
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
На что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель Федерации автовладельцев России
Максим Едрышов.
Приобретение автомобиля на вторичном рынке связано с определенными юридическими рисками, отметил он. Машина может быть в залоге у банка или числиться в угоне.
"Когда речь идет о б/у рынке, особенно об относительно молодых автомобилях, до пяти лет, нужно смотреть на юридическую чистоту покупки. На рынке подержанных машин много залоговых автомобилей. Если человек, который продал автомобиль, не будет выплачивать деньги по кредиту, у покупателя могут просто забрать транспортное средство. Если автомобиль находится в розыске, то после покупки у вас возникнут проблемы при его постановке на учет", – предупредил Едрышов.
Выяснить, не заложен ли автомобиль, можно по VIN-номеру на сайте Федеральной нотариальной палаты, сказал он. А узнать, не находится ли автомобиль в розыске, можно на сайте Госавтоинспекции, добавил эксперт.
Руководитель Федерации автовладельцев России посоветовал перед покупкой подержанного автомобиля проверить также, в каких ДТП участвовало транспортное средство и сколько у него было владельцев. Это тоже можно сделать на сайте Госавтоинспекции.
Важным показателем, на который стоит обратить внимание, является пробег автомобиля, продолжил он. Однако некоторые продавцы занижают показания приборов, поэтому для оценки реального возраста машины стоит обратить внимание на косвенные признаки.
"Пробег является существенным показателем при покупке автомобиля, но истинный пробег иногда установить невозможно, и нужно смотреть на косвенные подтверждения – износ руля, педалей, насколько продавлено сиденье", – уточнил Едрышов.
Наконец, планируя покупку машины б/у, нужно учитывать риски дополнительных расходов. Как правило, люди приобретают подержанные автомобили, желая сэкономить. Однако никогда нельзя исключать, что какая-нибудь дорогостоящая деталь выйдет из строя, предупредил эксперт.
"Человеку нужно держать крупную финансовую подушку безопасности на случай, если сломается дорогостоящий агрегат или запчасть выйдет из строя. Новый автомобиль дает по крайней мере гарантию, что об этом не придется думать несколько лет", – заключил Максим Едрышов в интервью радио Sputnik.