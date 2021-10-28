https://ria.ru/20211028/probeg-1756601765.html

Чем может обернуться покупка б/у авто

Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом - РИА Новости, 28.10.2021

Чем может обернуться покупка б/у авто

На что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Федерации автовладельцев России Максим... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:08

2021-10-28T02:08

2021-10-28T02:08

авто

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.Приобретение автомобиля на вторичном рынке связано с определенными юридическими рисками, отметил он. Машина может быть в залоге у банка или числиться в угоне.Выяснить, не заложен ли автомобиль, можно по VIN-номеру на сайте Федеральной нотариальной палаты, сказал он. А узнать, не находится ли автомобиль в розыске, можно на сайте Госавтоинспекции, добавил эксперт.Руководитель Федерации автовладельцев России посоветовал перед покупкой подержанного автомобиля проверить также, в каких ДТП участвовало транспортное средство и сколько у него было владельцев. Это тоже можно сделать на сайте Госавтоинспекции.Важным показателем, на который стоит обратить внимание, является пробег автомобиля, продолжил он. Однако некоторые продавцы занижают показания приборов, поэтому для оценки реального возраста машины стоит обратить внимание на косвенные признаки."Пробег является существенным показателем при покупке автомобиля, но истинный пробег иногда установить невозможно, и нужно смотреть на косвенные подтверждения – износ руля, педалей, насколько продавлено сиденье", – уточнил Едрышов.Наконец, планируя покупку машины б/у, нужно учитывать риски дополнительных расходов. Как правило, люди приобретают подержанные автомобили, желая сэкономить. Однако никогда нельзя исключать, что какая-нибудь дорогостоящая деталь выйдет из строя, предупредил эксперт."Человеку нужно держать крупную финансовую подушку безопасности на случай, если сломается дорогостоящий агрегат или запчасть выйдет из строя. Новый автомобиль дает по крайней мере гарантию, что об этом не придется думать несколько лет", – заключил Максим Едрышов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211028/optsii-1756600567.html

https://ria.ru/20211026/vremya-1756227946.html

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