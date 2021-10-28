https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html

США взяли на мушку российские корабли

Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей - РИА Новости, 28.10.2021

США взяли на мушку российские корабли

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:35

2021-10-28T02:35

2021-10-28T04:41

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes."Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности – Прим. ред.). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", - говорится в статье.Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.Рокуэлл Интернешнл B-1 "Лансер" американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

черное море

россия

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в мире, сша, нато, ввс сша, черное море, россия