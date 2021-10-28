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Глава Приамурья заявил, что регион получит деньги на благоустройство дворов
Глава Приамурья заявил, что регион получит деньги на благоустройство дворов - РИА Новости, 28.10.2021
Глава Приамурья заявил, что регион получит деньги на благоустройство дворов
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион получит 640 миллионов рублей на благоустройство дворов. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:00
2021-10-28T09:00
свободный
магаданская область
юрий трутнев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион получит 640 миллионов рублей на благоустройство дворов.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов принял участие в заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На заседании обсудили вакцинацию от COVID-19, модернизацию социальной инфраструктуры точек экономического роста, реализацию проекта "1000 дворов" в дальневосточных регионах.Решение о реализации программы по благоустройству дворов приняли на VI Восточном экономическом форуме. Из федерального бюджета для этого дальневосточным регионам будет выделено 7 миллиардов рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе, будут сданы в ноябре 2022 года."Эта программа очень актуальна для Дальнего Востока, ведь комфорт городов напрямую отражается на качестве жизни людей. В Приамурье уже действует программа по инициативному бюджетированию. Мы собираем заявки с территорий и поддерживаем лучшие проекты средствами в размере 1-2 миллионов рублей. В течение этого года на программу направили порядка 500 миллионов рублей. Решение о программе "1000 дворов" по сути станет развитием той идеи, которую мы уже реализуем, поэтому мы его, безусловно, поддерживаем. Приамурью направят около 640 миллионов, на которые планируется благоустроить 96 дворов. Задача – собрать обратную связь от людей, их пожелания и реализовать программу в ближайшие несколько лет", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы "1000 дворов". Регионы сформируют список адресов с учётом мнения жителей. Также вице-премьер поручил Минвостокразвитию России совместно с Минстроем РФ и дальневосточными регионами проработать возможность использования типовых проектов, чтобы ускорить работы по благоустройству.На заседании рассмотрели и изменение планов социального развития центров экономического роста и перераспределение средств десяти дальневосточных регионов: Бурятии, Якутии, Забайкалья, Приморья, Хабаровского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа."Перераспределены средства в Амурской области. В связи с изменением сроков начала строительства средства в объёме 39,1 млн рублей, выделенные на строительство здания ЗАГСа в городе Свободном, пойдут на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан", - уточняет правительство Приамурья.Трутнев напомнил главам дальневосточных регионов о личной ответственность за эффективность использования федеральных средств, направляемых на создание и модернизацию социальной инфраструктуры по программе "Единая субсидия"."Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии "Единой субсидии", надо оставлять региону, направлять на строительство в этих регионах новых объектов. А там, где идёт затягивание сроков, необоснованные исключения объектов, будем принимать другие решения", – высказался Трутнев.
https://ria.ru/20211027/podderzhka-1756456326.html
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свободный, магаданская область, юрий трутнев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), василий орлов (губернатор), россия
09:00 28.10.2021
 
Глава Приамурья заявил, что регион получит деньги на благоустройство дворов

Глава Приамурья сообщил, что регион получит 640 миллионов рублей на благоустройство дворов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион получит 640 миллионов рублей на благоустройство дворов.
Как уточняет правительство Приамурья, Орлов принял участие в заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На заседании обсудили вакцинацию от COVID-19, модернизацию социальной инфраструктуры точек экономического роста, реализацию проекта "1000 дворов" в дальневосточных регионах.
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Решение о реализации программы по благоустройству дворов приняли на VI Восточном экономическом форуме. Из федерального бюджета для этого дальневосточным регионам будет выделено 7 миллиардов рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе, будут сданы в ноябре 2022 года.
"Эта программа очень актуальна для Дальнего Востока, ведь комфорт городов напрямую отражается на качестве жизни людей. В Приамурье уже действует программа по инициативному бюджетированию. Мы собираем заявки с территорий и поддерживаем лучшие проекты средствами в размере 1-2 миллионов рублей. В течение этого года на программу направили порядка 500 миллионов рублей. Решение о программе "1000 дворов" по сути станет развитием той идеи, которую мы уже реализуем, поэтому мы его, безусловно, поддерживаем. Приамурью направят около 640 миллионов, на которые планируется благоустроить 96 дворов. Задача – собрать обратную связь от людей, их пожелания и реализовать программу в ближайшие несколько лет", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы "1000 дворов". Регионы сформируют список адресов с учётом мнения жителей. Также вице-премьер поручил Минвостокразвитию России совместно с Минстроем РФ и дальневосточными регионами проработать возможность использования типовых проектов, чтобы ускорить работы по благоустройству.
На заседании рассмотрели и изменение планов социального развития центров экономического роста и перераспределение средств десяти дальневосточных регионов: Бурятии, Якутии, Забайкалья, Приморья, Хабаровского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.
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"Перераспределены средства в Амурской области. В связи с изменением сроков начала строительства средства в объёме 39,1 млн рублей, выделенные на строительство здания ЗАГСа в городе Свободном, пойдут на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан", - уточняет правительство Приамурья.
Трутнев напомнил главам дальневосточных регионов о личной ответственность за эффективность использования федеральных средств, направляемых на создание и модернизацию социальной инфраструктуры по программе "Единая субсидия".
"Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии "Единой субсидии", надо оставлять региону, направлять на строительство в этих регионах новых объектов. А там, где идёт затягивание сроков, необоснованные исключения объектов, будем принимать другие решения", – высказался Трутнев.
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СвободныйМагаданская областьЮрий ТрутневМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Василий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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