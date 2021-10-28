Глава Приамурья заявил, что регион получит деньги на благоустройство дворов
Глава Приамурья сообщил, что регион получит 640 миллионов рублей на благоустройство дворов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион получит 640 миллионов рублей на благоустройство дворов.
Как уточняет правительство Приамурья, Орлов принял участие в заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На заседании обсудили вакцинацию от COVID-19, модернизацию социальной инфраструктуры точек экономического роста, реализацию проекта "1000 дворов" в дальневосточных регионах.
Решение о реализации программы по благоустройству дворов приняли на VI Восточном экономическом форуме. Из федерального бюджета для этого дальневосточным регионам будет выделено 7 миллиардов рублей. Первые дворы, благоустроенные по программе, будут сданы в ноябре 2022 года.
"Эта программа очень актуальна для Дальнего Востока, ведь комфорт городов напрямую отражается на качестве жизни людей. В Приамурье уже действует программа по инициативному бюджетированию. Мы собираем заявки с территорий и поддерживаем лучшие проекты средствами в размере 1-2 миллионов рублей. В течение этого года на программу направили порядка 500 миллионов рублей. Решение о программе "1000 дворов" по сути станет развитием той идеи, которую мы уже реализуем, поэтому мы его, безусловно, поддерживаем. Приамурью направят около 640 миллионов, на которые планируется благоустроить 96 дворов. Задача – собрать обратную связь от людей, их пожелания и реализовать программу в ближайшие несколько лет", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов провести общественные обсуждения программы "1000 дворов". Регионы сформируют список адресов с учётом мнения жителей. Также вице-премьер поручил Минвостокразвитию России совместно с Минстроем РФ и дальневосточными регионами проработать возможность использования типовых проектов, чтобы ускорить работы по благоустройству.
На заседании рассмотрели и изменение планов социального развития центров экономического роста и перераспределение средств десяти дальневосточных регионов: Бурятии, Якутии, Забайкалья, Приморья, Хабаровского и Камчатского краёв, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.
"Перераспределены средства в Амурской области. В связи с изменением сроков начала строительства средства в объёме 39,1 млн рублей, выделенные на строительство здания ЗАГСа в городе Свободном, пойдут на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан", - уточняет правительство Приамурья.
Трутнев напомнил главам дальневосточных регионов о личной ответственность за эффективность использования федеральных средств, направляемых на создание и модернизацию социальной инфраструктуры по программе "Единая субсидия".
"Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии "Единой субсидии", надо оставлять региону, направлять на строительство в этих регионах новых объектов. А там, где идёт затягивание сроков, необоснованные исключения объектов, будем принимать другие решения", – высказался Трутнев.